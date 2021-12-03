04 Aralık 2021, Cumartesi

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'li Luka Jovic Galatasaray'ı takibe aldı!

İspanya Ligi takımlarından Real Madrid'den ayrılacağı konuşulan 23 yaşındaki golcü Luka Jovic'ten flaş bir hamle geldi. Sırp futbolcu, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Jovic'in bu hareketi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırıken, Galatasaray taraftarı,Jovic'in paylaşımlarının altını yorum yağmuruna tuttu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid’li Luka Jovic Galatasaray’ı takibe aldı!
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Giriş Tarihi: 03.12.2021

Real Madrid'in 23 yaşındaki santrforu Luka Jovic'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir hamle geldi. Sırp golcü sosyal medya hesabından Galatasaray'ın resmi hesabını takibe aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid’li Luka Jovic Galatasaray’ı takibe aldı!

Sarı-kırmızılı taraftarlar Luka Jovic'in sosyal medya paylaşımlarının altına 'Come to Galatasaray' yazmaya başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid’li Luka Jovic Galatasaray’ı takibe aldı!

İspanyol basını, Real Madrid'in Luka Jovic'i devre arasında takımdan göndermeyi planladığını iddia etmişti. İspanyol devi, maaş yükünü düşürmek için Luka Jovic ile yollarını ayırmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid’li Luka Jovic Galatasaray’ı takibe aldı!

Luka Jovic bu sezon Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta forma giydi. 23 yaşındaki futbolcu İspanya La Liga'da ise 5 maçta görev aldı ve 1 asist kaydetti.

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