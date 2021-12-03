GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'e şartlı onay! Galatasaray'da kalacak mı?
Galatasaray'ın golcü oyuncularından Mostafa Mohamed'in geleceği merak konusu. Mısırlı oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı henüz bilinmezliğini korurken, başkan Burak Elmas'tan Mohamed'e yeni sözleşme için bir şart geldi. İşte detaylar...
Zamalek'ten transfer edilen Mostafa Mohamed'in, kiralık sözleşmesi ocak ayında sona eriyor. Fatih Terim oyuncunun takımda kalmasını istediklerini açıklamış ancak Mısır kulübünün Başkanı Mortada Mansour geçtiğimiz hafta "FIFA, Galatasaray ile yapılan sözleşmeyi geçersiz sayacak. Çünkü imzalayan temsilci, yönetim kurulu üyesi değil. Yönetim kurulu üyesi ile temsilci arasında farklar var. Bu nedenle sözleşme geçersizdir. Mostafa Mohamed'in değeri 20 milyon Euro" iddiasını ortaya atmıştı.
SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON DOLAR
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise önceki gün gazetecilerle yaptığı toplantıda Mohamed'in takımdaki geleceğine teknik heyetin karar vereceğini söyledi ve "31 Aralık'a kadar bir mektuba bakar" ifadesini kullandı.
Sabah'ın haberine göre, perde arkasında sarı kırmızılı kulüp yetkilileri, 24 yaşındaki golcüden Mısırlı menajerini değiştirmesini istedi ve bu şartlarda sözleşmedeki opsiyonun kullanılacağı mesajını verdi.
Mohamed'in durumu bu ay içinde kesinlik kazanacak. Oyuncunun Zamalek'ten satın alma opsiyonu 4 milyon dolar (yaklaşık 56 milyon TL).
BU SEZON 12 MAÇTA 4 GOL ATTI
Geçen yıla oranla performansında bir düşüş söz konusu olan Mostafa Mohamed bu sezon 12 maçta 4 gol kaydederken; toplam Galatasaray kariyerinde 39 karşılaşmada 13 gol attı 1 asist yaptı.
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