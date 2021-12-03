GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed’e şartlı onay! Galatasaray’da kalacak mı?

Zamalek'ten transfer edilen Mostafa Mohamed'in, kiralık sözleşmesi ocak ayında sona eriyor. Fatih Terim oyuncunun takımda kalmasını istediklerini açıklamış ancak Mısır kulübünün Başkanı Mortada Mansour geçtiğimiz hafta "FIFA, Galatasaray ile yapılan sözleşmeyi geçersiz sayacak. Çünkü imzalayan temsilci, yönetim kurulu üyesi değil. Yönetim kurulu üyesi ile temsilci arasında farklar var. Bu nedenle sözleşme geçersizdir. Mostafa Mohamed'in değeri 20 milyon Euro" iddiasını ortaya atmıştı.