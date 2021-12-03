03 Aralık 2021, Cuma

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GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'e şartlı onay! Galatasaray'da kalacak mı?

Galatasaray'ın golcü oyuncularından Mostafa Mohamed'in geleceği merak konusu. Mısırlı oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı henüz bilinmezliğini korurken, başkan Burak Elmas'tan Mohamed'e yeni sözleşme için bir şart geldi. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed’e şartlı onay! Galatasaray’da kalacak mı?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.12.2021

Zamalek'ten transfer edilen Mostafa Mohamed'in, kiralık sözleşmesi ocak ayında sona eriyor. Fatih Terim oyuncunun takımda kalmasını istediklerini açıklamış ancak Mısır kulübünün Başkanı Mortada Mansour geçtiğimiz hafta "FIFA, Galatasaray ile yapılan sözleşmeyi geçersiz sayacak. Çünkü imzalayan temsilci, yönetim kurulu üyesi değil. Yönetim kurulu üyesi ile temsilci arasında farklar var. Bu nedenle sözleşme geçersizdir. Mostafa Mohamed'in değeri 20 milyon Euro" iddiasını ortaya atmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed’e şartlı onay! Galatasaray’da kalacak mı?

SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON DOLAR

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise önceki gün gazetecilerle yaptığı toplantıda Mohamed'in takımdaki geleceğine teknik heyetin karar vereceğini söyledi ve "31 Aralık'a kadar bir mektuba bakar" ifadesini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed’e şartlı onay! Galatasaray’da kalacak mı?

Sabah'ın haberine göre, perde arkasında sarı kırmızılı kulüp yetkilileri, 24 yaşındaki golcüden Mısırlı menajerini değiştirmesini istedi ve bu şartlarda sözleşmedeki opsiyonun kullanılacağı mesajını verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed’e şartlı onay! Galatasaray’da kalacak mı?

Mohamed'in durumu bu ay içinde kesinlik kazanacak. Oyuncunun Zamalek'ten satın alma opsiyonu 4 milyon dolar (yaklaşık 56 milyon TL).

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed’e şartlı onay! Galatasaray’da kalacak mı?

BU SEZON 12 MAÇTA 4 GOL ATTI

Geçen yıla oranla performansında bir düşüş söz konusu olan Mostafa Mohamed bu sezon 12 maçta 4 gol kaydederken; toplam Galatasaray kariyerinde 39 karşılaşmada 13 gol attı 1 asist yaptı.

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