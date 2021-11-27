27 Kasım 2021, Cumartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan Türkiye'yi sırtladı! Ülke puanında son durum...

Aslan Türkiye’yi sırtladı! Ülke puanında son durum...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 5. haftalar geride kalırken; temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe puansız kapattı. Galatasaray ise Marsilya'yı yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. Cimbom bu performansıyla ülke puanına ciddi katkı yaparak Türkiye'yi sırtladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA ülke puanı klasmanında ilk 15 için Türkiye (25.9), Yunanistan (25.95), Kıbrıs Rum Kesimi (25.875), Danimarka (25.775), Hırvatistan (25.65) ve Çekya (25.6) ile kıyasıya bir yarış içinde. Türkiye geçen sezon 13. sıraya inerek Devler Ligi'ne direkt katılım hakkını kaybetmişti. Bu sezon 11. sıraya yükselmesi çok uzak ihtimal görünen Türkiye, ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek.

Fotomaç'ın haberine göre; UEFA'nın ülke puanı klasmanında haftaya 18. sırada giren Türkiye, Avrupa kupalarında gruplardaki 5. hafta maçlarının ardından 16. sıraya yükseldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı puansız kapatsa da Galatasaray'ın Marsilya karşısında aldığı galibiyet ve bir üst turu garantilemesi sonucu aldığı ek puanla (bonus) Türkiye, 2 basamak yükselerek 16. sıraya yerleşti. Türkiye'nin ilk 15 için yarıştığı rakiplerinden Yunanistan, haftaya 19. sırada girmesine rağmen bu hafta sonunda 15. sıranın yeni sahibi oldu.

Fatih Terim Marsilya'yı 4 hamlede dize getirdi! İşte galibiyetin şifreleri haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim Marsilya’yı 4 hamlede dize getirdi! İşte galibiyetin şifreleri Fatih Terim Marsilya'yı 4 hamlede dize getirdi! İşte galibiyetin şifreleri
Avrupa Fatihi Cimbom! Rakiplerine geçit vermedi Avrupa Fatihi Cimbom! Rakiplerine geçit vermedi
Çarpıcı sözler! Terim’e 6+20 maç versinler Çarpıcı sözler! "Terim'e 6+20 maç versinler"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör