GALATASARAY HABERLERİ: Aslan Türkiye'yi sırtladı! Ülke puanında son durum...
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 5. haftalar geride kalırken; temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe puansız kapattı. Galatasaray ise Marsilya'yı yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. Cimbom bu performansıyla ülke puanına ciddi katkı yaparak Türkiye'yi sırtladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
UEFA ülke puanı klasmanında ilk 15 için Türkiye (25.9), Yunanistan (25.95), Kıbrıs Rum Kesimi (25.875), Danimarka (25.775), Hırvatistan (25.65) ve Çekya (25.6) ile kıyasıya bir yarış içinde. Türkiye geçen sezon 13. sıraya inerek Devler Ligi'ne direkt katılım hakkını kaybetmişti. Bu sezon 11. sıraya yükselmesi çok uzak ihtimal görünen Türkiye, ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek.
Fotomaç'ın haberine göre; UEFA'nın ülke puanı klasmanında haftaya 18. sırada giren Türkiye, Avrupa kupalarında gruplardaki 5. hafta maçlarının ardından 16. sıraya yükseldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı puansız kapatsa da Galatasaray'ın Marsilya karşısında aldığı galibiyet ve bir üst turu garantilemesi sonucu aldığı ek puanla (bonus) Türkiye, 2 basamak yükselerek 16. sıraya yerleşti. Türkiye'nin ilk 15 için yarıştığı rakiplerinden Yunanistan, haftaya 19. sırada girmesine rağmen bu hafta sonunda 15. sıranın yeni sahibi oldu.
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