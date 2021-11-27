27 Kasım 2021, Cumartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Marsilya'yı 4 hamlede dize getirdi! İşte galibiyetin şifreleri

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Marsilya'yı konuk eden Galatasaray, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularına sahip çıktı ve Fransız temsilcisini 4 hamlede dize getirdi. İşte galibiyetin şifreleri... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Marsilya’yı 4 hamlede dize getirdi! İşte galibiyetin şifreleri
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.11.2021

Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılı takımı, F.Bahçe derbisinin ardından 4 gün içinde Fatih Terim, 4 kritik dokunuşuyla ayağa kaldırdı. İşte Sabah'ın haberine göre; Nef Stadı'nda alınan 2-1'lik yenilgi sonrasında yaşanan süreç:

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Marsilya’yı 4 hamlede dize getirdi! İşte galibiyetin şifreleri

ZAFER YEMEĞİNİ İPTAL ETMEDİ

1- Fenerbahçe'yi yeneceklerini düşünen Galatasaraylı yetkililer, salı gününe Ulus 29'da kutlama yemeği organize etmişti. Derbi kaybedilince programın ertelenmesi gündeme geldi ancak Fatih Terim, oyuncuların ailelerini de yemeğe çağırdı ve sarı-kırmızılı takım moral depoladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Marsilya’yı 4 hamlede dize getirdi! İşte galibiyetin şifreleri

OYUNCULARINA HEP İNANDI

2- Terim, Fenerbahçe karşısında galibiyeti hak ettiklerini düşündüğü oyuncularına Marsilya karşılaşması öncesi çıktığı basın toplantısında destek mesajları gönderdi. İmparator'un bu duruşu, takımı ekstra motive etti.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Marsilya’yı 4 hamlede dize getirdi! İşte galibiyetin şifreleri

CEZAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİ

3- TFF'den gelecek cezayı tahmin eden Fatih Terim, "Marsilya maçı, derbiden daha önemli" diyerek polemik yaratacak sorulara cevap vermedi ve sadece Avrupa Ligi'ne konsantre oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Marsilya’yı 4 hamlede dize getirdi! İşte galibiyetin şifreleri

İLK 11'DE NOKTA ATIŞI

4- Taylan'la orta sahayı kalabalık tutan Terim, Halil yerine hava toplarında daha üstün olan Mbaye Diagne'yi tercih etti. Taylan dönünce hücuma daha rahat çıkan Cicaldau, ilk 2 golde başrolü oynadı. Diagne'nin yorduğu Marsilya savunmasını Kerem, Feghouli ve Babel nakavt etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Aslan Türkiye’yi sırtladı! Ülke puanında son durum... Aslan Türkiye'yi sırtladı! Ülke puanında son durum...
Avrupa Fatihi Cimbom! Rakiplerine geçit vermedi Avrupa Fatihi Cimbom! Rakiplerine geçit vermedi
Çarpıcı sözler! Terim’e 6+20 maç versinler Çarpıcı sözler! "Terim'e 6+20 maç versinler"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör