GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Marsilya’yı 4 hamlede dize getirdi! İşte galibiyetin şifreleri

İLK 11'DE NOKTA ATIŞI

4- Taylan'la orta sahayı kalabalık tutan Terim, Halil yerine hava toplarında daha üstün olan Mbaye Diagne'yi tercih etti. Taylan dönünce hücuma daha rahat çıkan Cicaldau, ilk 2 golde başrolü oynadı. Diagne'nin yorduğu Marsilya savunmasını Kerem, Feghouli ve Babel nakavt etti.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ