GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Marsilya'yı 4 hamlede dize getirdi! İşte galibiyetin şifreleri
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Marsilya'yı konuk eden Galatasaray, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularına sahip çıktı ve Fransız temsilcisini 4 hamlede dize getirdi. İşte galibiyetin şifreleri... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılı takımı, F.Bahçe derbisinin ardından 4 gün içinde Fatih Terim, 4 kritik dokunuşuyla ayağa kaldırdı. İşte Sabah'ın haberine göre; Nef Stadı'nda alınan 2-1'lik yenilgi sonrasında yaşanan süreç:
ZAFER YEMEĞİNİ İPTAL ETMEDİ
1- Fenerbahçe'yi yeneceklerini düşünen Galatasaraylı yetkililer, salı gününe Ulus 29'da kutlama yemeği organize etmişti. Derbi kaybedilince programın ertelenmesi gündeme geldi ancak Fatih Terim, oyuncuların ailelerini de yemeğe çağırdı ve sarı-kırmızılı takım moral depoladı.
OYUNCULARINA HEP İNANDI
2- Terim, Fenerbahçe karşısında galibiyeti hak ettiklerini düşündüğü oyuncularına Marsilya karşılaşması öncesi çıktığı basın toplantısında destek mesajları gönderdi. İmparator'un bu duruşu, takımı ekstra motive etti.
CEZAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİ
3- TFF'den gelecek cezayı tahmin eden Fatih Terim, "Marsilya maçı, derbiden daha önemli" diyerek polemik yaratacak sorulara cevap vermedi ve sadece Avrupa Ligi'ne konsantre oldu.
İLK 11'DE NOKTA ATIŞI
4- Taylan'la orta sahayı kalabalık tutan Terim, Halil yerine hava toplarında daha üstün olan Mbaye Diagne'yi tercih etti. Taylan dönünce hücuma daha rahat çıkan Cicaldau, ilk 2 golde başrolü oynadı. Diagne'nin yorduğu Marsilya savunmasını Kerem, Feghouli ve Babel nakavt etti.
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