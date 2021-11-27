GALATASARAY HABERLERİ: Avrupa Fatihi Cimbom! Rakiplerine geçit vermedi

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftalar tamamlanırken, Galatasaray sahasında Marsilya'yı ağırladı ve sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. 4. torbadan gruplara kalan sarı-kırmızılı takım 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak zirvede yer alan tek takım oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Marsilya'yı 4-2'lik skorla bozguna uğratan ve topladığı 11 puanla yenilgisiz lider olan Galatasaray, Avrupa'da kükrüyor. 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alıp gruptan çıkmayı garantileyen ve 9 Aralık'ta Lazio ile liderlik maçına çıkacak olan Galatasaray, geçtiğimiz hafta sonu alınan Fenerbahçe mağlubiyetini unutturdu. İtalya deplasmanından 1 puan çıkardığı takdirde grubu lider noktalayacak Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirecek ekiple play-off oynamadan kendini UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna atmış olacak. Şubat ayını da pas geçecek.

YÜZÜNÜ SÜPER LİG'E ÇEVİRDİ

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup kuralarına 4. torbadan girip lider konumda bulunan tek takım olarak yer alıyor. Avrupa Ligi'ne 4. torbadan katılan diğer 7 takımdan 6'sı 4. sırada, 1 ekip ise 3. basamakta yer alıyor. Sarı-kırmızılıların şimdi yeni hedefi Süper Lig'de oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı. Zirveyle aradaki farkı eritmek isteyen Aslan, yarınki zorlu randevuda mutlak 3 puan hedefliyor. Lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde yer alan Galatasaray'ın kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor. Cimbom hazırlıklara ara vermeden de başladı.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ