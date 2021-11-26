GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un kasası doldu! Avrupa'dan dev gelir
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray kasasını doldurdu. Sarı-kırmızılılar, Marsilya galibiyetiyle birlikte 630 bin Euro'yu (8.5 milyon TL) kasasına koyarken, bu sezonki UEFA Avrupa Ligi gelirini 73 milyon TL'ye yükseltti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
G.Saray Marsilya galibiyeti ile gruptan çıkmayı garantilerken kasasını da doldurmaya devam etti. Aslan gruplara kalarak 3.1 milyon Euro alırken toplamda 3 galibiyet için de 1 milyon 890 bin Euro kazandı. Sabah'ın haberine göre; 2 beraberlikle 420 bin Euro kazanan sarı-kırmızılılar toplamda 5 milyon 410 bin Euro (73 milyon TL) gelir elde etti. Eğer G.Saray gelecek hafta Lazio engelini de aşıp grubu lider bitirirse birincilik ödülü olarak da 1.1 milyon daha Euro kazanacak. Liderlik halinde son 16'ya kalacak olan Aslan, bunun için de kasasına 1.2 milyon Euro koyacak.
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