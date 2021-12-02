SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da corona virüsü şoku! Bir futbolcunun test sonucu pozitif çıktı

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Cimbom’a Covid-19 şoku! Bir futbolcu pozitif çıktı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 Giriş Tarihi: 02.12.2021

Galatasaray'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 1 futbolcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Galatasaray'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 1 futbolcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

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