26 Kasım 2021, Cuma

GALATASARAY

Feghouli Galatasaray - Marsilya maçında coştu

Feghouli coştu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, galibiyetin mimarlarındandı. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 1 gol ve 1 asistle zaferde önemli rol üstlendi. Feghouli ilk olarak 12. dakikada Cicaldau'nun golü öncesi harika bir çalım attı ve temiz bir pas verdi. Yıldız oyuncu 64'te ise Kerem'in arka direğe kestiği topa dokundu ve skoru 3-0'a getirdi.

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, galibiyetin mimarlarındandı. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 1 gol ve 1 asistle zaferde önemli rol üstlendi. Feghouli ilk olarak 12. dakikada Cicaldau'nun golü öncesi harika bir çalım attı ve temiz bir pas verdi. Yıldız oyuncu 64'te ise Kerem'in arka direğe kestiği topa dokundu ve skoru 3-0'a getirdi. 82. dakikada yerini Luyindama'ya bırakan Feghouli, Avrupa kupaları gruplarında Didier Drogba'dan (Ekim 2013'te vs Juventus) bu yana bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk Galatasaray oyuncusu oldu. Cezayirli yıldız, bu sezon 4 kez ağları sarsarken bu gollerin 3'ünü Avrupa'da kaydetti.
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