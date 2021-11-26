GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray - Marsilya maçını böyle değerlendirdi!
Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 5. hafta maçında sahasında Olympiakos'u konuk etti. Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrılarak gruptaki liderliğini sürdürdü. Maçın ardından spor yazarları ise çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte o yazılar...
SERKAN KORKMAZ - TEŞEKKÜRLER
Gelenek bozulmadı ve Taylan Antalyalı maçın hemen başında yine kritik bir top kaybıyla yüreğimizi ağzımıza getirdi. Birkaç tehlikeli Marsilya hücumunun ardından Diagne'nin üst direkten dönen topuyla statta ve ekran başında hepimiz yükseldik. O pozisyonun kahramanlarından Feghouli bir sonraki topla buluşmasında çok şık hareketlerle Cicaldau'ya güzel bir gol attırdı.
Sezon başından bu yana Galatasaray orta sahasındaki en iyi performansı sergileyen Cicaldau, rakip savunmaya çarpıp filelerle buluşan pasıyla skoru iki sıfıra getirince, sol kanadını otobana çevirdiğimiz Fransızlar iyice demoralize olacak sanıyorduk. Ama Marsilya pes etmemiş, hala 'hırsla' kalemize geliyor, bir topları daha direkten dönüyordu. Muslera ve biraz da şansla, gol yemeden devreye tamamlamayı başarmıştık.
Marsilya ikinci yarıya da gol kaçırarak başladı ve birkaç dakika içinde Cicaldau sakatlandı. Yerine giren Morutan girmişti ve hala rahat değildik. Ta ki; Kerem'in Feghouli'ye attırdığı gole kadar. Sonra amatörce yapılan bir penaltıyla fark tekrar ikiye indi. Bitime daha 30 dakika vardı. Oyuna sonradan giren Babel, Marcao'nun enfes asistinde sarı-kırmızılı santrforlara "gol vuruşu dersi" verircesine dördüncüyü attı.
İyi ve inatçı bir takımı dize getirerek bize muhteşem bir akşam daha yaşatan Terim ve talebelerini ayakta alkışlıyorum. Bu grubu Roma'da Lazio'ya yenilmeyerek lider tamamlamak zor ama imkansız değil. Bu zafer Galatasaray'ı rehavete sokmamalı. Takımın en önemli parçalarından Cicaldau ve Kerem'in sakatlıkları umarım ciddi değildir. Bu iki futbolcunun yokluğunda Galatasaray zorlanacaktır. Pazar günü oynanacak Yeni Malatya maçı sarı-kırmızılılar için yine çok kritik. Galatasaray sanki her hafta bir final maçına çıkıyor...
LEVENT TÜZEMEN - TERİM'İN ESERİ
Galatasaray Avrupa'da yenilmeden ve lider olarak yoluna devam ediyor. Fatih Terim'in sadece Avrupa'da uyguladığı sistem tıkır tıkır işliyor ve Galatasaray bol pozisyon bulduğu gibi rakiplerine de pozisyon vermiyor. Marsilya da Galatasaray'ın oyun sistemine hapsoldu, sefilleri oynadı ve farklı mağlup oldu. Terim'in çıkardığı kadro çok doğruydu.
Diagne tüm kafa toplarını aldı; ya Feghouli ya da Kerem'e indirdi. Söylüyorum Galatasaray'ın santrforu Mbaye Diagne'dir. Seyircinin maç öncesi ilk isim olarak tribünlere onu çağırması çok önemli bir destek mesajı idi. Gol de atsa başarılı futbolunu süslemiş olacaktı. Ancak oynadıkça gollerini de atmaya başlayacaktır.
Şimdi bu Galatasaray Avrupa'da bu oyunla yenilmeden lider olabiliyorsa Fatih Terim artık kazanan oyunu ligde de uygulamalıdır. Galatasaray genç bir kadroya sahip olarak Avrupa maçlarını yüksek motivasyonda ve doğru oyunla oynamayı başarıyorsa Avrupalı oyun Galatasaray'ı ligde de zirve yarışının içinde tutar.
Fatih Terim artık kadro üzerinde çok fazla oynamamalı, bu istiklarlı kadroyu değişikliklerle birlikte kullanmalı. Avrupa'daki Galatasaray'ın eseri de Terim'in, ligdeki de...
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