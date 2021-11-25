Fransız gazeteciden olay Galatasaray paylaşımı! Sildi ve özür diledi...
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Marsilya ile kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde bir Fransız gazeteci olay bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa enteresan bir not düşen gazeteci, gelen tepkiler üzerine paylaşımı sildi ve Türkçe özür diledi. İşte ayrıntılar...
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Marsilya ile kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma öncesi Fransız gazeteci Romain Canuti'nin Nef Stadyumu'ndan yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.
Haber sitesi Le Phoceen'de görev yapan Romain Canuti, Galatasaray maçı için Türkiye'ye gelmişti. Fransız gazeteci; Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda Aslan heykelinin üstüne oturur şeklinde bir pozu, "Galatasaray'ın aslanını evcilleştirdim" notuyla paylaştı.
TEPKİLER SONRASI PAYLAŞIMINI KALDIRDI
Fransız gazeteci, gerçekleştirdiği hareket nedeniyle güvenlik görevlisi tarafından uyarı aldığını belirtmişti. Paylaşım sonrası ise internet üzerinden reaksiyon daha sert oldu. Galatasaraylı taraftarların büyük tepkileri üzerine Romain Canuti, paylaşımını sildi.
FRANSIZ GAZETECİDEN TÜRKÇE ÖZÜR PAYLAŞIMI
Yaşanan olay nedeniyle büyük tepki gören Romain Canuti, Türkçe de bir özür mesajı paylaştı. Canuti, "Dün akşamki basın toplantısından önce, şaka olduğunu düşündüğüm anlamsız hareketle haddimi aştığımı üzülerek fark ettim. Bu sebepten dolayı kırdığım ve üzdüğüm tüm Galatasaray taraftarından özür dilerim" ifadelerini kullandı.
Dün akşamki basın toplantısından önce, şaka olduğunu düşündüğüm anlamsız hareketle haddimi aştığımı üzülerek fark ettim. Bu sebepten dolayı kırdığım ve üzdüğüm tüm Galatasaray taraftarından özür dilerim.— Romain Canuti (@romcanuti) November 25, 2021
🙏
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