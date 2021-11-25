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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yardımcı antrenörü Necati Ateş Marsilya maçı öncesinde konuştu!

Necati Ateş maç öncesi konuştu! Lokomotiv maçını kazansaydık...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 Giriş Tarihi: 25.11.2021

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Ateş, "Hocamız forvet tercihlerini Diagne, Halil, Mohamed olarak üçünden de yana kullanıyor. Geçen hafta Diagne'nin bize göre %100 olan golü verilmedi, inşallah bugün onun tekrarını atar ve biz de o şekilde kazanırız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Necati Ateş'in açıklamalarından satır başları;

"Galatasaray taraftarı her zaman stadımızı dolduruyor. %100 kapasite olunca Fenerbahçe maçında gördük taraftarımızın gücünü. Lokomotiv maçını kazansaydık, çok daha rahat olacaktık, belki 2. sırayı cebimize koyacaktık. Yine de kendi işimizi kendimiz görmek istiyoruz."

"Hocamız forvet tercihlerini Diagne, Halil, Mohamed olarak üçünden de yana kullanıyor. Geçen hafta Diagne'nin bize göre %100 olan golü verilmedi, inşallah bugün onun tekrarını atar ve biz de o şekilde kazanırız."

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