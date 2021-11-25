25 Kasım 2021, Perşembe

GALATASARAY

Avrupa'da kozlar Galatasaray'ın elinde!

Avrupa’da kozlar Galatasaray’ın elinde!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynanacak maça çevrildi gözler. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmadan puanla ayrıldığı takdirde gruptan çıkmayı garantileyecek. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

E Grubu'nda çıktığı 4 maçta topladığı 8 puanla zirvede oturan Galatasaray, Marsilya karşısında liderliği garantileyebilir. Fotomaç'ın derlediği habere göre sarı-kırmızılı takım Marsilya'yı yener ve Lazio deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya puan kaybederse, Galatasaray grubunu lider tamamlamayı garantileyecek. Aslan berabere kalır, Lazio yenilirse, sarı- kırmızılılar grubundan lider çıkacak. Aslan beraberlik alır, Lazio yenerse, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın gruptan çıkma şansı kalmayacağı için ikinci sırayı yani play-off'u garantileyecek. Liderlik İtalya'daki maça kalacak.

MARSILYA'NIN SON ŞANSI!

Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda konuk edeceği Fransız ekibi Marsilya'nın bu sezon Avrupa Ligi'nde henüz galibiyeti yok. Fransız ekibi, çıktığı 4 maçta 4 beraberlik aldı. Lokomotiv Moskova ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Marsilya, Galatasaray karşısında evinde 0-0'a razı oldu. Lazio ile evinde 0-0'lık beraberlik yaşayan mavi- beyazlılar, deplasmanda da 2-2 berabere kaldı. Fransız ekibi, Ligue 1'de çıktığı son 4 maçta da sadece 1 galibiyet alabilirken, diğer 3 mücadeleyi beraberlikle tamamladı.

İŞTE PUAN DURUMU:

Galatasaray - 8
Lazio - 5
Marsilya - 4
L.Moskova - 2
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