25 Kasım 2021, Perşembe
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MARSILYA'NIN SON ŞANSI!
Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda konuk edeceği Fransız ekibi Marsilya'nın bu sezon Avrupa Ligi'nde henüz galibiyeti yok. Fransız ekibi, çıktığı 4 maçta 4 beraberlik aldı. Lokomotiv Moskova ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Marsilya, Galatasaray karşısında evinde 0-0'a razı oldu. Lazio ile evinde 0-0'lık beraberlik yaşayan mavi- beyazlılar, deplasmanda da 2-2 berabere kaldı. Fransız ekibi, Ligue 1'de çıktığı son 4 maçta da sadece 1 galibiyet alabilirken, diğer 3 mücadeleyi beraberlikle tamamladı.
İŞTE PUAN DURUMU:
Galatasaray - 8
Lazio - 5
Marsilya - 4
L.Moskova - 2
Avrupa'da kozlar Galatasaray'ın elinde!
Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynanacak maça çevrildi gözler. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmadan puanla ayrıldığı takdirde gruptan çıkmayı garantileyecek. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
E Grubu'nda çıktığı 4 maçta topladığı 8 puanla zirvede oturan Galatasaray, Marsilya karşısında liderliği garantileyebilir. Fotomaç'ın derlediği habere göre sarı-kırmızılı takım Marsilya'yı yener ve Lazio deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya puan kaybederse, Galatasaray grubunu lider tamamlamayı garantileyecek. Aslan berabere kalır, Lazio yenilirse, sarı- kırmızılılar grubundan lider çıkacak. Aslan beraberlik alır, Lazio yenerse, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın gruptan çıkma şansı kalmayacağı için ikinci sırayı yani play-off'u garantileyecek. Liderlik İtalya'daki maça kalacak.
MARSILYA'NIN SON ŞANSI!
Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda konuk edeceği Fransız ekibi Marsilya'nın bu sezon Avrupa Ligi'nde henüz galibiyeti yok. Fransız ekibi, çıktığı 4 maçta 4 beraberlik aldı. Lokomotiv Moskova ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Marsilya, Galatasaray karşısında evinde 0-0'a razı oldu. Lazio ile evinde 0-0'lık beraberlik yaşayan mavi- beyazlılar, deplasmanda da 2-2 berabere kaldı. Fransız ekibi, Ligue 1'de çıktığı son 4 maçta da sadece 1 galibiyet alabilirken, diğer 3 mücadeleyi beraberlikle tamamladı.
İŞTE PUAN DURUMU:
Galatasaray - 8
Lazio - 5
Marsilya - 4
L.Moskova - 2
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