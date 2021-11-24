GALATASARAY HABERLERİ: Ryan Babel 8 parçalı otobiyografik rap çıkarıyor!

Galatasaray'da kariyerini sürdüren Ryan Babel, 8 parçalı otobiyografik rap çıkarmaya hazırlanıyor. Bu sezon sarı-kırmızılı takımda 18 maça çıkan ve sadece 1 asist yapan 34 yaşındaki oyuncu, daha önce de 3 şarkı çıkarmıştı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel otobiyografisi için farklı bir yol denedi.

Babel daha önce üç rap şarkısı yayınlamıştı. Hollandalı, otobiyografisini rap albümüyle yayınlama kararı aldı. Babel'in hayatını anlatan, toplam 8 parçadan oluşan otobiyografi 26 Kasım Cuma günü yayınlanacak.

RYAN BABEL'İN OTOBİYOGRAFİ FİKRİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

The Guardian'a röportaj veren Ryan Babel yeni projesinin detaylarını paylaştı.

Süreci anlatan Babel, "İki yıl önce Ajax'a döndüğümde bir gazeteci otobiyografi yazmak isteyip istemediğimi sordu. O an erken olduğunu düşündüm, hazır değildim. Ancak sonra karantina başladı ve evde sıkıldım. Bu esnada fikir ortaya çıktı." dedi.

Deneyimli futbolcu müzik formülüyle ilgili olarak da "Otobiyografimi neden müzik formatıyla yazmadığımı düşündüm. Sonra Hollanda'da müzikle uğraşan bazı yakınlarımı aradım ve detayları anlattım." şeklinde konuştu.

BABEL OTOBİYOGRAFİSİNDE KİMLERDEN BAHSEDİYOR?

Şu ana kadar albümünden üç single yayınlayan Babel özellikle eski takım arkadaşı Ibahim Afellay'ı eleştirdiği son şarkısıyla dikkat çekmişti.

Hollandalı futbolcu Ajax'taki gençlik yıllarında kendisine inanmayan ancak daha sonra Danny Blind'in talebiyle sözleşme imzalayan Louis van Gaal ile olan ilişkisini albümünde paylaşacak. Ayrıca Liverpool'da probleml yaşadığı Rafael Benitez de Babel'in hedefinde.

Deneyimli futbolcu albümünde ırkçılığa karşı da yer verdi.

RYAN BABEL'DEN MLS SİNYALİ

Babel futbolu henüz bırakmak istemediğini belirtirken geleceğe dair de sinyaller verdi. 34 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek.

"Tekliflere açığım. MLS ilgilenebileceğim bir seçenek. Avrupa'da hala oynayabileceğim bir takım olursa bunu kesinlikle düşünürüm"

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