GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da DeAndre Yedlin teklif gelirse yolcu! Fatih Terim...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim performansı bir türlü beklenen seviyeye ulaşmayan DeAndre Yedlin’i gözden çıkardı. ABD’li yıldız devre arasında gönderilebilir. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sakatlığı süren Sacha Boey'in yerine forma şansı bulan DeAndre Yedlin yolcu!

Takvim'in haberine göre, Fatih Terim'in bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ABD'li sağ beki gözden çıkardığı belirtiliyor. Eğer devre arasında teklif gelirse, Yedlin'in gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sağ bekteki sıkıntıya çözüm arayan Terim'in, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında iyi bir görüntü çizen Oğulcan'a Marsilya maçında görev verebileceği ifade ediliyor.

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