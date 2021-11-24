24 Kasım 2021, Çarşamba

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'in gözüne giremedi! Gustavo Assunçao ile yollar ayrılıyor

Sezon başında orta saha bölgesini Famalicao'dan Gustavo Assunçao'yu satın alma opsiyonuyla kiralayarak güçlendiren Galatasaray, 21 yaşındaki oyuncudan istediği verimi alamadı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Brezilyalı orta saha ile yolların ayrılmasını ve kontenjan açılarak bu mevkiye transfer yapılmasını istedi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim’in gözüne giremedi! Gustavo Assunçao ile yollar ayrılıyor
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.11.2021

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaramayan Gustavo Assunçao ile yollar ayrılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim’in gözüne giremedi! Gustavo Assunçao ile yollar ayrılıyor

SADECE 134 DAKİKA SÜRE ALDI

Yaz transfer döneminde Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'dan transfer edilen Assunçao, Süper Lig'de 2 maçta oynadı ve 134 dakika görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim’in gözüne giremedi! Gustavo Assunçao ile yollar ayrılıyor

Kayserispor ve Konyaspor karşılaşmalarında forma giyen 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha gösterdiği performansla sınıfta kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim’in gözüne giremedi! Gustavo Assunçao ile yollar ayrılıyor

YABANCI KONTENJANI AÇILACAK

Cimbom sezon öncesinde Famalicao'dan 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 100 bin Euro kiralama bedeli ile kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao ile yollarını ayırdıktan sonra yabancı futbolcu kontenjanını açacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim’in gözüne giremedi! Gustavo Assunçao ile yollar ayrılıyor

Aslan, Assunçao ile yollarını ayırdıktan sonra bu pozisyona transfer yapmayı planlıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom’dan orta saha bombası! Cimbom'dan orta saha bombası!
Canlı yayında flaş tespit! G.Saray’da oyun aklı yok Canlı yayında flaş tespit! "G.Saray'da oyun aklı yok"
Terim’e ağır ceza yolda! Hakem Meler’in raporu... Terim'e ağır ceza yolda! Hakem Meler'in raporu...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör