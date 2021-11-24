GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'in gözüne giremedi! Gustavo Assunçao ile yollar ayrılıyor
Sezon başında orta saha bölgesini Famalicao'dan Gustavo Assunçao'yu satın alma opsiyonuyla kiralayarak güçlendiren Galatasaray, 21 yaşındaki oyuncudan istediği verimi alamadı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Brezilyalı orta saha ile yolların ayrılmasını ve kontenjan açılarak bu mevkiye transfer yapılmasını istedi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaramayan Gustavo Assunçao ile yollar ayrılıyor.
SADECE 134 DAKİKA SÜRE ALDI
Yaz transfer döneminde Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'dan transfer edilen Assunçao, Süper Lig'de 2 maçta oynadı ve 134 dakika görev aldı.
Kayserispor ve Konyaspor karşılaşmalarında forma giyen 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha gösterdiği performansla sınıfta kaldı.
YABANCI KONTENJANI AÇILACAK
Cimbom sezon öncesinde Famalicao'dan 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 100 bin Euro kiralama bedeli ile kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao ile yollarını ayırdıktan sonra yabancı futbolcu kontenjanını açacak.
Aslan, Assunçao ile yollarını ayırdıktan sonra bu pozisyona transfer yapmayı planlıyor.
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