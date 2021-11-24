GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim’in gözüne giremedi! Gustavo Assunçao ile yollar ayrılıyor

YABANCI KONTENJANI AÇILACAK

Cimbom sezon öncesinde Famalicao'dan 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 100 bin Euro kiralama bedeli ile kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao ile yollarını ayırdıktan sonra yabancı futbolcu kontenjanını açacak.