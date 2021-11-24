GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den motivasyon konuşması! Marsilya maçı öncesi...
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'ye uzatmalarda kaybeden Galatasaray, 25 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde teknik direktör Fatih Terim'in takıma motibasyon konuşması yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin 90+4'te yenilen golle kaybedilmesi takımda moralleri oldukça bozdu.
Taraftarlar her ne kadar derbi sonrası takımı alkışlasa da kaybedilen 3 puan takımı kötü etkiledi. Fotomaç'ın haberine göre; Teknik Direktör Fatih Terim'in, tüm takımı toplayarak motivasyon konuşması yaptığı öğrenildi.
Büyük karşılaşmaları yıllarca oynayan yardımcı hocalar Necati Ateş ve Selçuk İnan'ın da futbolcularla yakından ilgilendiği kaydedildi. Takım kaptanlarından Arda Turan ve Fernando Muslera'nın derbiyi unutup, Marsilya karşılaşmasına konsantrasyon çağrısında bulunduğu ifade edildi.
Perşembe akşamı NEF Stadyumu'nda karşılaşmayı kazanıp, taraftarlarla barışmayı hedefleyen sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyet yemini etti. Fransa'da ilk oynanan karşılaşmada tribün olaylarının yanı sıra saha içinde de birçok kez kavga çıkmıştı. Olayları birbirlerine hatırlatan futbolcuların hırslandığı belirtildi.
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