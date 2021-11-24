24 Kasım 2021, Çarşamba

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GALATASARAY HABERLERİ: Fenerbahçe derbisi sonrası Fatih Terim'e ağır ceza yolda! Halil Umut Meler'in raporu...

Terim’e ağır ceza yolda! Hakem Meler’in raporu...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 2-1'lik skorla kaybetti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim maçta kırmızı kart görürken, hakem Halil Umut Meler'in raporu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Fenerbahçe karşısında şok bir yenilgi alan Galatasaray'a bir kötü haber de Fatih Terim'den geldi... Derbide hakem Halil Umut Meler'in kararlarına tepki gösteren ve kırmızı kart gören tecrübeli teknik adama ağır ceza yolda. Derbiyle ilgili raporunu Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderen Halil Umut Meler'in Terim'le ilgili şok ifadeler kullandığı ortaya çıktı. İddialara göre Meler raporuna, tecrübeli hocanın kendisine kırmızı kart gördükten sonra ağır küfürler ettiğini, ayrıca maçın sonunda yasak olmasına rağmen soyunma odasına girdiğini yazdı.

Takvim'in haberine göre, profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun yarın yapacağı toplantı sonrasında Terim'le ilgili kararını açıklaması bekleniyor. Tecrübeli hocanın 3 ile 8 maç arasında ceza alabileceği gelen bilgiler arasında. Ayrıca Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın da maç sonunda yaptığı açıklamalar nedeniyle hak mahrumiyeti cezası alabileceği öğrenildi.

İlk yarıda sarı sart gören Terim, Fenerbahçe'nin ikinci golü sonrası itirazları nedeniyle tribüne gönderilmişti.

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