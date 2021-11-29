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GALATASARAY

Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da törene katıldı

Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da törene katıldı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 Giriş Tarihi: 29.11.2021

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlandı. Sarı-kırmızılı kulübün 37. başkanı Cengiz'in naaşı cenaze namazı öncesinde NEF Stadyumu'na getirildi. Daha sonra Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze namazı kılınan Mustafa Cengiz'ın naaşı Ulus Mezarlığı'na götürüldü. Mustafa Cengiz'in cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Galatasaray Kulübü'nün eski Başkanı Mustafa Cengiz, dün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. 71 yaşında vefat eden Mustafa Cengiz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübü eski Başkanlarından Adnan Polat, Dursun Özbek ile Faruk Süren, Galatasaray Kulübü eski Yöneticileri Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal, Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim, takım kaptanı Fernando Muslera ile Cengiz'in ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Mustafa Cengiz'in naaşı daha sonra toprağa verilmek üzere Ulus Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına götürüldü.

BAŞKAN ERDOĞAN: BU CAMİANIN İÇERİSİNDE YÖNETİCİLİKTE BİR BEYEFENDİ TANIDIM DERSEM HAKSIZLIK YAPMIŞ OLMAM

Cenazede konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Cengiz ile ilgili görüşlerini şöyle paylaştı:

"Her şeyden önce şu anda musallada hakka uğurlamakta olduğumuz Mustafa Cengiz Beyefendinin cenaze namazını hep beraber icra ettik. Rabbim mekanını cennet eylesin. Gerçekten bu camianın içerisinde yöneticilikte bir beyefendi tanıdım dersem haksızlık yapmış olmam. Hakikaten bir beyefendiydi. Ve bir beyefendi olarak da görevini son ana kadar böyle icra etti. Rabbim inşallah gönül kırmayan, gönül kazanan Mustafa ağabeyimizi, inşallah cennetiyle cemaliyle de ödüllendirsin. Ailesine ve camiaya rabbim sabırlar lütfeylesin. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah."

Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan da törene katıldı

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