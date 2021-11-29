GALATASARAY HABERLERİ - Usta yazarlar Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi!
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılırken spor yazarları da bu mücadeleyi flaş sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
LEVENT TÜZEMEN - KEŞKE DEMİŞTİR
Mustafa Cengiz Galatasaray'a önemli hizmetler yaptı. UEFA ile yaşanan krizleri çözdü ve Galatasaray'ın Avrupa'dan ceza almasını önledi. İki şampiyonluk yaşayarak tarihe geçti. Başkanlığı döneminde Galatasaray'ın menfaatlerini hep korudu. Hastalığı boyunca da asla Galatasaray'ı ihmal etmedi. Galatasaray camiasının başı sağ olsun. Ailesine de sabırlar versin..
Galatasaray'da hiçbir oyuncu "Fatih Terim bana şans vermiyor" diyemez. Malatya maçında Terim, Emre Kılınç ile Barış'a formayı verdi. Bu iki oyuncu o kadar katkısız oynadı ki Galatasaray hücumda bile görünmedi. Babel de yetersiz kaldı. Diagne pas bile alamadı. Hatta; Berkan-Taylan ikilisi geriye yana oynamak zorunda kaldı.
Berkan-Taylan-Emre-Alper birlikte oynayınca orta alanda bal yapmayan arı grubu oluştu. Malatya'dan Münir, Yedlin'i sürekli geçti. Muslera, ilk yarıda iki önemli kurtarış yaparak en iyisi oldu. Maçı locadan izleyen Terim, bence Emre ile Barış'ın kötü oynadıklarını gördü ama oyuncuları kaybetmemek için erken değişikliğe gitmedi.
Cicaldau ile Kerem'in oyuna girmesi takımı kendine getirdi. Kerem'in dikine yaptığı ataklar hücuma etkinlik kazandırdı. Malatya'nın çizgi halinde çok adamla yaptığı savunmasını Galatasaray forvetleri aşmakta zorlandı. Final paslarında ve son vuruşlarda Cicaldau, Kerem, Halil, Feghouli topun şiddetini ayarlamayınca gol üretemedi. Terim ikinci yarı yaptığı değişikliklerin etkisini görünce "Keşke Kerem, Cicaldau ve Feghouli üçlüsüyle oyuna başlasaydım" demiştir.
ERMAN TOROĞLU - MASADAN EKSİLİYOR
Zakkum grubunun güzel bir parçası var: 'Her geçen yıl birer birer masadan eksiliyor dostlar…' Bu kısmı biz bu sene Süper lig için rahatlıkla söyleriz. Büyükler daha yarı sezon olmadan ufak ufak masadan ayrılıyor, yani şampiyonluktan.
G.Saray, 'takımı gençleştiriyorum' diyor. Marsilya'ya karşı iyi de oynuyor. Fatih Terim'in yerinde olsaydım o kadroyla çıkardım. Ne oldu ilk yarı kötü bir G.Saray, bu sefer ikinci yarı o kadroya mecbur oldu. Bu daha riskli ikinci yarı tempo artınca haliyle rakip de artıracak ve sakatlıklar fazla olacak. Çıkarsın alışkın olduğun takım ile neticeyi alırsın sonra rotasyon yaparsın. Bence tabii…
Rezalet ilk yarı ve iki takım da çok kötü. Bir pozisyon var uzaktan vurulan, Muslera çıkarttı. İkinci yarı G.Saray baskı artırdı, ceza alanına girmeye başladı. Malatya'nın direnci arttı. G.Saray arkada boşluk bıraktı ama Malatya'da faydalanacak oyuncu yoktu. Düşünün 14. hafta liderin 36 puanı var, G.Saray 22 oldu. Çıkart 36'dan 22'yi 14 puan yapıyor. Kapanır mı? 3 puanlı sistemde olur ama zor olur.
Malatya'nın da ligde kalması için önce forvet transferi lazım. Bu kadroyla işleri zor. 12 atıp 23 yemişler yedikleri attıklarının iki katı. Her sene federasyon kıyak yapmaz düştüğün halde ligde bırakarak… 1 puan Malatya için bu maçta kazanç. G.Saray için de 2 puan kayıp. Hakemin G.Saray golündeki iptal kararı bence doğru. Düşünün 90 dakika maç oynanıyor ve maç yazısı için zorlanıyorsunuz.
Sumudica her zamanki gibi atıldı. Fatih Terim yine tribünlerde… Ama dünün en önemli olayı Mustafa Cengiz'in vefatıydı. Düzgün bir insandı, G.Saray için çok şey yaptı. Devletle iyi geçinip çok şeyi halletti. UEFA'yla münasebeti iyi kurdu ama maalesef bazı G.Saraylı isimlere yaranamadı. Adamı Ali Sami Yen'in mezarında omzundan ittiler. Saçma sapan işler yaptı kongre. Mali ibradan geçti, idariden geçemedi.
Bence G.Saray'da iki başkan var ki… Biri Özhan Canaydın diğeri Mustafa Cengiz. Futbol takımı yüzünden vefat ettiler. Çeşitli sebepleri tabii ki vardı. Fakat bu iki başkan da rakiplerden değil Galatasaray'ın kendi içinden vurula vurula vefat ettiler. İkisi de nur içinde yatsınlar. Yani bu iki başkan karşıdan değil arkadan vuruldular. Camiadaki bazıları tarafından.
SERKAN KORKMAZ - FAVORİ OLMAK
Çok zor bir dönemde taşın altına elini koyan ve Galatasaray için elinden gelenin en iyisini yapan bir başkandı Mustafa Cengiz. Ailesinin, tüm sevenlerinin, Galatasaray camiasının başı sağ olsun. Düzgün adamdı Mustafa Cengiz; kulübüne hep verdi; en çok da sağlığından... Maçın hemen öncesinde tüm Galatasaraylıları üzen bu haberle futbola odaklanmamız hayli zordu ama hayat, futbol ve Cengiz'in büyük aşkı Galatasaray'ın maçları devam ediyordu. Ligde Galatasaray açısından boşa geçen ilk 45 dakikalara alıştık.
Zorlu Marsilya maçı gibi Avrupa sınavlarından sonraki rotasyonlarla hayli kolay hayat bulan bu gelenek (!) Malatya'da da sürdü. Gole yakın taraf ev sahibiydi ve Galatasaray ilk yarıyı çerçeveyi tutan tek bir şutu olmadan tamamlamıştı. 46'da Kerem ve Cicaldau'yu sahaya süren Terim, ilk 15 dakikada pek çok kez rakip kalede gole yaklaşan bir takıma sahip oldu ama skor değişmedi.
Fatih hoca son kozunu 65'te Halil ile Feghouli'yi maça dahil ederek oynadı. Artık düşme hattındaki rakibiyle oynadığı maçın mutlak favorisi Galatasaray'dı. 78. dakikaya golsüz girilmişken uzun süredir ilk 11'e göz kırpan Ömer, Van Aanholt'un yerine girdi. Muslera'yı saymazsak maça başlatan takımın yarısı değişmiş fakat fayda etmemişti.
Demek ki; bir takımın kazanması için, rakibine göre favori olmasını sağlayacak kadroyu daha uzun süre bir arada, sahada bulundurmak gerekiyor. Başta kaleci Ertaç Özbir olmak üzere kritik bir dönemden geçen Malatyalıları puan için tebrik ederim.
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