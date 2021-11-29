GALATASARAY HABERLERİ - Usta yazarlar Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Bence G.Saray'da iki başkan var ki… Biri Özhan Canaydın diğeri Mustafa Cengiz. Futbol takımı yüzünden vefat ettiler. Çeşitli sebepleri tabii ki vardı. Fakat bu iki başkan da rakiplerden değil Galatasaray'ın kendi içinden vurula vurula vefat ettiler. İkisi de nur içinde yatsınlar. Yani bu iki başkan karşıdan değil arkadan vuruldular. Camiadaki bazıları tarafından.