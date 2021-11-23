GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom skoru koruyamadı! 8 maçta...

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye boyun eğen Galatasaray, bu sezon öne geçtiği 8 maçın 4'ünde üstünlüğünü koruyamadı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçmesine karşın sahadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, ilk golü attığı maçlarda skoru korumakta zorlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'de bu sezon çıktığı 13 maçın 8'inde ilk golü atan taraf olan sarı-kırmızılılar, 4 karşılaşmada ikişer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan yitirdi.

Galatasaray'ın bu sezon özellikle büyük maçlarda skor üstünlüğünü koruyamaması dikkati çekiyor. Sezona şampiyonluk hedefiyle giren rakipleri Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda öne geçmesine rağmen puan kaybetmesi camiada ekstra moral bozukluğuna neden oldu.

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