GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a el freni oldular! Babel, Feghouli ve Muslera...

Yaz transfer döneminde takımda büyük bir revizyona giden Galatasaray, takımın yaş ortalamasıyla birlikte maliyeti de büyük oranda düşürdü. Sarı-kırmızılılarda buna karşın takımın deneyimli oyuncuları Fernando Muslera, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli; gösterdikleri performansla beklentileri karşılayamadı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sezon başında 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da transferlerin yaş ortalaması 24 oldu. Gençlik operasyonuna 25 milyon Euro harcayan sarı-kırmızılı kulüpte Berkan, Cicaldau, Nelsson, Morutan ve Halil sürekli ilk 11'e girerken, takımın yıldızları da Marcao ile Kerem oldu. Ancak sezon başı planlamasında bu genç isimleri yönlendirmesi beklenen takımın ağabeyleri, Aslan'ı dibe çekti. Sabah'ın haberine göre; Hem yüksek maaş alan hem de yaşları 35'e dayanan Muslera, Babel, Feghouli ve Van Aanholt vasat performanslarıyla genç oyuncuların ritmini bozdu. Uruguaylı kaleci sezon başından beri yediği hatalı gollerle saç baş yolduruyor. Feghouli geçmişi mumla aratıyor. Derbide yüzde yüzlük gol fırsatını harcayan Van Aanholt hayal kırıklığı yarattı. İstenmeyen adam Babel bu sezon 18 maçta gol atamadı, sadece 1 asist yaparak kayıplara karıştı.

MUSLERA (35): Ücreti 2.5 milyon Euro olan Muslera, ligde kaleyi koruduğu 13 maçta 17 gol yedi.

BABEL (34): Yıllık kazancı 2.5 milyon Euro olan Babel, oynadığı 9 karşılaşmayı da boş geçti.

FEGHOULI (31): Bu sezon 3 milyon 850 bin Euro kazanan Feghouli, 10 maçta 1 gol, 1 asist üretti.

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