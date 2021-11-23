GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas randevu talep etmişti! TFF'den flaş cevap

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas, maçın ardından TFF'den randevu talep edeceğini belirtmişti. Federasyondan Burak Elmas'ın talebine olumsuz yanıt geldi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas derbiden sonra "Yarın (Bugün) TFF'den randevu isteyerek oraya gideceğim. Bu toplantıda MHK Başkanı'nın da olmasını isteyeceğim. Ayrıca Halil Umut Meler'in maç raporunu da kendilerinin açıklamasını isteyeceğim" dedi. Dün TFF'den randevu talep edilirken olumlu bir dönüş alınamadığı öğrenildi.

Fotomaç'ın haberine göre; Elmas'ın bugün randevu alsın almasın, TFF'ye bir çıkarma yapacağı, Özdemir'le olmasa da Servet Yardımcı ile görüşeceği gelen bilgiler arasında... Ayrıca Elmas'ın TFF'ye yapacağı çıkarma için Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan destek istediği ancak Gaziantep maçı nedeniyle Ağaoğlu'nun olumlu cevap vermediği bildirildi.

ELMAS'IN SİFTAHI YOK

Maç sonrası sert açıklamalar yapan Başkan Burak Elmas'ın derbi kabusu sürüyor. Elmas görev geldikten sonra iki derbi oynanırken, sarı-kırmızılılar ikisinde de yenildi. Ayrıca sezon başında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Elmas yeni bir cezayla daha karşı karşıya kaldı.

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