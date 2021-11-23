GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas randevu talep etmişti! TFF'den flaş cevap
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas, maçın ardından TFF'den randevu talep edeceğini belirtmişti. Federasyondan Burak Elmas'ın talebine olumsuz yanıt geldi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Başkanı Burak Elmas derbiden sonra "Yarın (Bugün) TFF'den randevu isteyerek oraya gideceğim. Bu toplantıda MHK Başkanı'nın da olmasını isteyeceğim. Ayrıca Halil Umut Meler'in maç raporunu da kendilerinin açıklamasını isteyeceğim" dedi. Dün TFF'den randevu talep edilirken olumlu bir dönüş alınamadığı öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre; Elmas'ın bugün randevu alsın almasın, TFF'ye bir çıkarma yapacağı, Özdemir'le olmasa da Servet Yardımcı ile görüşeceği gelen bilgiler arasında... Ayrıca Elmas'ın TFF'ye yapacağı çıkarma için Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan destek istediği ancak Gaziantep maçı nedeniyle Ağaoğlu'nun olumlu cevap vermediği bildirildi.
ELMAS'IN SİFTAHI YOK
Maç sonrası sert açıklamalar yapan Başkan Burak Elmas'ın derbi kabusu sürüyor. Elmas görev geldikten sonra iki derbi oynanırken, sarı-kırmızılılar ikisinde de yenildi. Ayrıca sezon başında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Elmas yeni bir cezayla daha karşı karşıya kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...