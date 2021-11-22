22 Kasım 2021, Pazartesi

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Galatasaray-Fenerbahçe maçında Marcao tam not aldı!

G.Saray’da Marcao tam not aldı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızlılar adına sahanın en iyilerinden biri olan Marcao dikkat çeken bir performans sergiledi. Brezilyalı stoperin yarı sahada pas isabet oranı %90 olarak öne çıktı. (GS spor haberleri)

Galatasaray formasıyla son haftalarda ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Marcao, Fenerbahçe derbisine de ilk 11'de başladı.

Brezilyalı stoper, 90 dakika görev yaptığı mücadelede oyunun ilk anından sonuna kadar mücadeleci bir görüntü ortaya koysa da takımının Nef Stadı'ndan 2-1'lik sonuçla mağlup ayrılmasına engel olamadı.

Marcao, özellikle Van Aanholt'u savunma arkasına kaçırdığı paslarıyla dikkat çekerken rakip yarı sahada pas isabet oranı %90 oldu.

13 ikili mücadeleye girip 11'ini kazanan Brezilyalı, girdiği tek hava topu mücadelesinde de başarılı oldu.
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