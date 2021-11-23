23 Kasım 2021, Salı

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'in en kötü sezonu! Gidişata çözüm bulamadı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti ve uzatma dakikalarında yediği golle derbiyi 2-1 kaybetti. Bu sonuçla birlikte teknik direktör Fatih Terim, 13. haftalar itibarıyla en çok mağlubiyet aldığı sezonunu yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca en az puan topladığı ve en az galibiyet aldığı 2. sezonunu yaşadı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, kötü gidişata çare bulamadı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim’in en kötü sezonu! Gidişata çözüm bulamadı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Derbide şok bir yenilgi yaşayan Galatasaray'da büyük bir hüsran yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk yarışında çok geride kalırken, teknik direktör Fatih Terim de kariyerinin en kötü sezonunu geçiriyor. Puan tablosu, yaşanan başarısızlığı çok açık bir şekilde ortaya koyuyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim’in en kötü sezonu! Gidişata çözüm bulamadı

EN YÜKSEK YENİLGİ SAYISI

Takvim'in haberine göre; Şu ana kadar 4 yenilgisi olan Galatasaray, Terim yönetiminde 13. haftalar itibariyle en yüksek sayıya ulaştı. Sarı- Kırmızılılar ayrıca sadece 6 galibiyet alarak Fatih Terim döneminin en az kazandığı ikinci sezonunu yaşıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim’in en kötü sezonu! Gidişata çözüm bulamadı

İKİ SEZON ÖNCE DE 8. SIRADAYDI

Toplanan 21 puan da Terim'le elde edilen en kötü ikinci performans oldu. Ayrıca Cimbom, tecrübeli hoca yönetiminde ikinci kez 13. haftayı 8. sırada tamamladı. Galatasaray iki sezon önce de yine Terim'le 13 maçta 5 galibiyet almış ve 8. sırada kalmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim’in en kötü sezonu! Gidişata çözüm bulamadı

13. HAFTALAR İTİBARİYLE TERİMLİ GALATASARAY

SEZON G B M A Y P SIRA
1996-1997 10 2 1 37 11 32 1
1997-1998 7 3 3 31 19 24 4
1998-1999 8 3 2 38 15 27 2
1999-2000 10 2 1 29 11 32 1
2002-2003 9 3 1 23 13 30 2
2003-2004 8 3 2 21 14 27 4
2011-2012 7 4 2 18 10 25 2
2012-2013 7 4 2 28 17 25 1
2018-2019 7 3 3 23 15 24 3
2019-2020 5 5 3 14 11 20 8
2020-2021 7 2 3 20 9 23 2
2021-2022 6 3 4 19 17 21 8

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