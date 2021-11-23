GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim’in en kötü sezonu! Gidişata çözüm bulamadı

EN YÜKSEK YENİLGİ SAYISI

Takvim'in haberine göre; Şu ana kadar 4 yenilgisi olan Galatasaray, Terim yönetiminde 13. haftalar itibariyle en yüksek sayıya ulaştı. Sarı- Kırmızılılar ayrıca sadece 6 galibiyet alarak Fatih Terim döneminin en az kazandığı ikinci sezonunu yaşıyor.