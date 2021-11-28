Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı CANLI İZLE 📺 | Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Kritik mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Sumudica yönetimindeki Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçı ile çıkışa geçmek, Galatasaray ise Marsilya maçındaki iyi futbolu sürdürmek istiyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesii iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Hadadi, Wallace, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Hafes, Jospin, Mallan, Ndong, Adem Büyük, Mounir

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Babel, Diagne

📺 YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 28 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar mücadele öncesi ve sonrasında aspor.com.tr'de yer alacak.

👤 YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak.

GALATASARAY İLE YENİ MALATYASPOR LİGDE 9. RANDEVU

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 defa rakibini mağlup ederken, 2 kez de Malatya temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 12 golüne, sarı-siyahlılar 6 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı 1-0, İstanbul'daki müsabakayı 3-1'lik skorla kazanmıştı.

GALATASARAY SON 5 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDI

Galatasaray ligde oynadığı sın 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Konyaspor ve Gaziantep FK'yı mağlup etti. Cimbom, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kaybederken, Fatih Karagümrük ile de berabere kaldı. Galatasaray ligde bu sezon deplasmanda 7 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Cimbom ligde dış sahada en sonra Fatih Karagümrük ile karşılaşmış, 1-1 sona ermişti.

FATİH TERİM CEZALI

Fenerbahçe derbisinde hakem ile yaşanan diyalog sonrasında kırmızı kart gören ve PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim 6 maç ceza aldı. Teknik Direktör Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçında takımının başında olamayacak.

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