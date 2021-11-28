Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı | CANLI (Yeni Malatyaspor Galatasaray canlı anlatım)

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Sumudica yönetimindeki Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçı ile çıkışa geçmek, Galatasaray ise Marsilya maçındaki iyi futbolu sürdürmek istiyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ:

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Hadadi, Wallace, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Hafes, Jospin, Mallan, Ndong, Adem Büyük, Mounir

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Babel, Diagne

📺 YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 28 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

👤 YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Samet Çavuş yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin Kol.

GALATASARAY İLE YENİ MALATYASPOR LİGDE 9. RANDEVU

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 defa rakibini mağlup ederken, 2 kez de Malatya temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 12 golüne, sarı-siyahlılar 6 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı 1-0, İstanbul'daki müsabakayı 3-1'lik skorla kazanmıştı.

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