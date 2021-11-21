Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin ardından Necati Ateş konuştu! "Golde net faul var"

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Necati Ateş, 2-1 mağlup oldukları Fenerbahçe müsabakasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Teknik direktör Fatih Terim'in maçta kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına katılan Ateş, ilk teknik adamlık toplantısını bu şekilde yapmak istemediğini belirterek, "Daha güzel olacağını hayal etmiştim. Maalesef böyle bir maçtan sonra yapıyorum. Mutlaka iyi başladığımız oyunlar var, öne geçtiğimiz maçlar var. Daha farklı neticelere gidebilirdi ilk yarılar. Ama ilk yarının sonunda yediğimiz gollerle ivme kaybettik. Beşiktaş maçı talihsizlikti. Penaltıyı atsaydık kazanabilirdik. Bugünkü maç çok başka. Çok pozisyona girdik. Maçın önüne verilmeyen gol, verilen kararlar damga vurdu. İçeride izlediğimiz zaman, aynı pozisyonda bizim golümüz iptal ediliyor, Serdar Aziz'in pozisyonunda VAR hakemi çağrılmıyor. İlk attıkları golde Kerem'i itme pozisyonu var, kimse bakmıyor. Oyunu oraya yıktık ama bir pozisyonla oyun değişebiliyor. Hakem maalesef oyunu çevirebiliyor. Kerem'e faul verdi, avantaj oynatsa Diagne'nin pozisyonu penaltı. Akıl sır ermiyor. İptal edilen golde 4 dakika 40 saniye oyun durdu. Sonunda 7 dakika uzatma verdi. Bunları izleyince hocamız da biz de çok sinirleniyoruz. Hakem oyunun önüne geçiyor, geçtikten sonra oyun değişiyor, haliyle sinirleniyoruz. Hocayı atabilmek için kovalıyorlar zaten. Sonra da sinirler yükseldiği zaman hocayı atıyor. Gerçekten sıkıntılı bir maç oynadık. Biz ayağa kalkarız, Galatasaray'ız. VAR hakeminin aynı pozisyonda çağırıp, bizim son dakikadaki pozisyonu çağırmaması inanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.



"ÇOK POZİSYON ÜRETTİK, GOL OLSA BUNLARI KONUŞMAZDIK"



Çok pozisyona girdiklerini söyleyen Ateş, "Çok pozisyona girdiğimiz maçlar oluyor, bu da öyleydi. Yakaladık ama bitiremedik. Çok pozisyon ürettik, gol olsa bunları konuşuyor olmazdık. Bunları toparlarız. Çalışarak bunlar düzelir. Aynı goller Kerem atıyor, Halil atıyor, Diagne atıyor. Attıkları da var, kaçırdıkları da var. Kerem'in vurduğu gol olsa, 2-1 öne geçseydik bunları konuşmayacaktık" dedi.



Bu maçın ilerisi için kırılganlık yaratacağını düşünmediğini kaydeden Ateş, "Tekrardan ayağa kalkar, yukarı doğru oynarız" diye konuştu.

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