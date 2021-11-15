15 Kasım 2021, Pazartesi

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar transferi duyurdu! Cimbom'dan Vedat Muriqi hamlesi...

Süper Lig'de bir türlü beklenilen etkiyi gösteremeyip zirveden uzaklaşan Galatasaray'da Vedat Muriqi hamlesi geldi. İtalyan basınında çıkan habere göre sarı-kırmızılılar Kosova'lı forveti kiralık olarak kadrosuna katacak. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar transferi duyurdu! Cimbom’dan Vedat Muriqi hamlesi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Fenerbahçe'den iyi bir transfer bedeli ile Lazio'ya transfer olan beklenen performansı gösteremeyen Vedat Muriqi, gözden çıkarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar transferi duyurdu! Cimbom’dan Vedat Muriqi hamlesi...

Ocak ayında Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Veda Muriqi, Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Bu gelişmenin ardından İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar transferi duyurdu! Cimbom’dan Vedat Muriqi hamlesi...

İtalyan basını Tuttomercato'nun haberine göre; 27 yaşındaki golcü Muriqi'yi Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da kiralık olarak istediği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar transferi duyurdu! Cimbom’dan Vedat Muriqi hamlesi...

F.BAHÇE KARİYERİ

Vedat Muriqi Fenerbahçe kariyerinde 36 karşılaşmada forma giymiş, bu maçlarda 17 gol, 7 asiste imza atmıştı.

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