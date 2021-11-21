21 Kasım 2021, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi motivasyon! "Aslanlar gibi mücadelede edeceğinizi biliyorum"

Terim’den derbi konuşması! Aslanlar gibi...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.11.2021

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında derbide Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncuylarıyla özel bir toplantı yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe derbisine ilişkin, "Sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadelede edeceğinizi biliyorum. Daha önce yaptık, yine yaparız." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray dev derbiye hazır… Sarı- Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde genç oyuncularına mental yükleme yaptı. İmparator, genç yıldızların daha da havaya girmesi için sürpriz hazırladı. Terim, hazırladığı barkovizyon gösterisinde geçmiş Fenerbahçe galibiyetlerini oyuncularına izletti…

Genç oyuncularıyla daha sonra toplantı gerçekleştiren Fatih hoca, "Galatasaray için Fenerbahçe maçlarının önemi büyüktür. Sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadelede edeceğinizi biliyorum. Daha önce rakibimizi defalarca mağlup ettik. Yaptık yine yaparız! Bu galibiyet bize büyük güç katacak. Onun için sizden 90 dakika mücadele etmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın genç yıldızlarının barkovizyon gösterisinden bir hayli etkilendiği ve Fatih Terim'e galibiyet sözü verdikleri öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirve yarışından hem geri kalmak istemiyor hem de rakibine darbe indirmeyi planlıyor.

DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK
Galatasaray Teknik Direktörü Terim, oyuncularına, "Oyun disiplininden bir an olsun sapmalıyım" talimatı verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da öne çıkan 10 detay!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
İşte derbi öncesi Cimbom’da öne çıkan 10 detay! İşte derbi öncesi Cimbom'da öne çıkan 10 detay!
Süper Lig’de dev heyecan! İşte dünya derbisinin ilk 11’leri... Süper Lig'de dev heyecan! İşte dünya derbisinin ilk 11'leri...
Toroğlu açıkladı! Derbinin hakemiyle ilgili ilginç gelişme Toroğlu açıkladı! Derbinin hakemiyle ilgili ilginç gelişme
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör