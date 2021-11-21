21 Kasım 2021, Pazar

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da öne çıkan 10 detay!

Süper Lig'in 13. haftası nefes kesen bir maça sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadı'nda kozlarını paylaşacak. İki takımın da 3 puan için sahaya çıkacağı mücadele öncesinde Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim çalışmalarına devam ediyor. İşte 10 maddede Cimbom'da zorlu maç öncesinde yaşananlar...

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’da öne çıkan 10 detay!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.11.2021

👉Milli takımlara en çok oyuncu gönderen kulüp olan Galatasaray, milli arayı boş geçmedi. Bursaspor ile hazırlık maçı oynayarak takımı gören Fatih Terim ayrıca bu maçta Oğulcan Çağlayan'ı sağ bekte deneyerek Boey'in yokluğunda bu bölgede alternatif isim yarattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’da öne çıkan 10 detay!

👉Sacha Boey ve Arda Turan dışında sarıkırmızılıların eksik oyuncusu bulunmuyor. 52 bin taraftarının Nef Stadı'nı doldurması beklenirken, teknik heyet bu durumu dikkate alarak hücum ağırlıklı derbi stratejisi belirledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’da öne çıkan 10 detay!

👉Avrupa Ligi'ndeki grup maçlarına ve Beşiktaş deplasmanına Taylan'la başlayan Fatih Terim, F.Bahçe derbisinde ise tek ön libero Berkan'ı kullanmaya karar verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’da öne çıkan 10 detay!

👉Milli Takım'da forvet arkasında oynayan Halil Dervişoğlu, Fenerbahçe karşısında da bu pozisyonda görev yapabilir. Teknik heyetin stratejileri arasında ileri uçta Mohamed ve gerisinde ise Halil'in oynaması var.

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’da öne çıkan 10 detay!

👉Ağrıları olan Morutan yerine derbi planları Sofiane Feghouli üzerine kuruldu. Büyük maç tecrübesine güvenilen Cezayirli yıldız, Aslan'ın saha içi lideri olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’da öne çıkan 10 detay!

👉Fatih Terim hafta boyunca oyuncularına duran top çalışması yaptırdı. Bu sezon kornerden golü olmayan sarı-kırmızılılar, kornerden kritik goller yiyen rakipleri Fenerbahçe'ye özel, duran top setleri hazırladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’da öne çıkan 10 detay!

👉F.Bahçe kalesini koruyacak olan genç file bekçisi Berke Özer'in yan ve hava top zafiyeti, video-analizlerle oyunculara gösterildi. Bu eksiğin üzerine gidilmesi istendi...

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’da öne çıkan 10 detay!

👉Sarı-kırmızılılar skoru erken bulması halinde derbinin 2. yarısında Kerem'i forvet olarak kullanmanın planlarını yapıyor. Terim, Kerem'in çabukluğuyla rakip stoperlerin dengesini bozacağını düşünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’da öne çıkan 10 detay!

👉Bir yıldır olduğu gibi sarı-kırmızılı takım yine maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girmedi. Oyuncular geceyi evlerinde aileleri ile geçirdi ve derbi mücadelesinin stresinden uzak tutuldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’da öne çıkan 10 detay!

👉Florya gibi Aslantepe de derbi havasına girdi. Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu, oyunculara moral için F.Bahçe derbisinin galibiyet primini 4 milyon TL olarak belirledi. (Sabah)

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