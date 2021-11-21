GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’da öne çıkan 10 detay!

👉Milli takımlara en çok oyuncu gönderen kulüp olan Galatasaray, milli arayı boş geçmedi. Bursaspor ile hazırlık maçı oynayarak takımı gören Fatih Terim ayrıca bu maçta Oğulcan Çağlayan'ı sağ bekte deneyerek Boey'in yokluğunda bu bölgede alternatif isim yarattı.



