26 Kasım 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray-Marsilya maçı sonrası Diagne'den galibiyet sözleri!

Diagne’den galibiyet sözleri!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.11.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray'da santrfor Mbaye Diagne, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Diagne, "Çok mutluyum. Oyuna girdim ve takıma yardımcı oldum. Aldığımız sonuçtan da çok mutluyum. Allah yolumuzu açtı." dedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray'da santrfor Mbaye Diagne, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sonuçtan ötürü mutlu olduğunu söyleyen Diagne, "Çok mutluyum. Oyuna girdim ve takıma yardımcı oldum. Aldığımız sonuçtan da çok mutluyum. Allah yolumuzu açtı." dedi.

Lazio maçı için konuşan golcü oyuncu, "Lazio ile zor bir maç olacak. Orada da kafamız dik olacak ve istediğimiz sonucu alacağız. Allah, bize yardım edecek ve kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Diagne, son olarak "Hayalim Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak." diyerek sözlerini noktaladı.
Diagne Marsilya maçı sonrasında konuştu!

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