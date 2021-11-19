19 Kasım 2021, Cuma

GALATASARAY

SPOR HABERLERİ: Galatasaray'da Fatih Terim ve Fenerbahçe'de Vitor Pereira ilk kez rakip!

Terim ve Pereira ilk kez rakip!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası dev derbiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecekken, teknik direktörler Fatih Terim ve Vitor Pereira kariyerlerinde ilk kez birbirlerine rakip olacak. | Galatasaray Fenerbahçe haberleri (GS FB derbi haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe pazar günü kozlarını paylaşacak. Haftanın en önemli müsabakasında gözler iki teknik adama da çevrilecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira oynanacak derbi ile ilk kez rakip olacak.
Fatih Terim, sarı-kırmızılılar ile 4. dönemini geçirirken, Vitor Pereira ise bu sezon takımın başına geçmesiyle ikinci kez sarı-lacivertlilerin teknik patronu oldu. Derbide teknik direktörler de saha kenarında taktikleriyle birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacak.

Pazar günkü müsabaka ile birlikte Fatih Terim kariyerindeki 33. Fenerbahçe derbisine çıkacak. Vitor Pereira ise Galatasaray'a karşı 4. derbisinde mücadele edecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan dev transfer harekatı! Listedeki 3 futbolcu... GALATASARAY HABERLERİ: CİMBOM'DAN DEV TRANSFER HAREKATI! LİSTEDEKİ 3 FUTBOLCU...
FENERBAHÇE HABERLERİ: Dev transfer operasyonu! Yıldız ismin yerine gelecek FENERBAHÇE HABERLERİ: DEV TRANSFER OPERASYONU! YILDIZ İSMİN YERİNE GELECEK

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Anadolu Efes-Monaco maçı ne zaman ve saat kaçta? Anadolu Efes-Monaco maçı ne zaman ve saat kaçta?
Derbinin çilingirleri! Gözler onların üstünde olacak Derbinin çilingirleri! Gözler onların üstünde olacak
Terim’in derbi kozu belli oldu! O isme kritik görev... Terim'in derbi kozu belli oldu! O isme kritik görev...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör