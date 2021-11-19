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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan dev transfer harekatı! Listedeki 3 futbolcu...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, bu maçı kazanarak taraftarını havaya sokmak ve zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Sezon başında takımın maliyetini önemli ölçüde düşüren sarı-kırmızılılar, kadroyu da gençleştirmişti. Cimbom orta saha bölgesini güçlendirmek isterken, teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesindeki isimler de netleşmeye başladı. Deneyimli çalıştırıcı bu mevki için yönetime 3 futbolcunun adını verirken, 2'sinin yine genç isimler olduğu dikkat çekti. İşte o futbolcular ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 19.11.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 10:29
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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan dev transfer harekatı! Listedeki 3 futbolcu...

UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, sonrasında Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük maçından da aynı skorla ayrılmıştı.

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan dev transfer harekatı! Listedeki 3 futbolcu...

Liglerde milli araya girilirken, sarı-kırmızılılar milli ara sonrası 13. haftada sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan dev transfer harekatı! Listedeki 3 futbolcu...

TFF'nin aldığı karar sonrası ev sahibi takımların kısıtlama olmadan maç izleyebileceği açıklanırken, Cimbom Fenerbahçe derbisine hiçbir kısıtlama olmadan çıkacak.

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan dev transfer harekatı! Listedeki 3 futbolcu...

Bu maçtan alacağı galibiyetle birlikte hem çıkış yakalamak hem de moral depolamak isteyen Cimbom'da transferde ise çalışmalara hız verildi.

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan dev transfer harekatı! Listedeki 3 futbolcu...

Yaz transfer döneminde kadrosunda büyük bir revizyona giden G.Saray, takımı gençleştirerek maliyeti de gözle görülür şekilde düşürmüştü. Sarı-kırmızılı takım, bu operasyonu devre arasında da sürdürmek istiyor.

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