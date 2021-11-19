GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan dev transfer harekatı! Listedeki 3 futbolcu...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, bu maçı kazanarak taraftarını havaya sokmak ve zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Sezon başında takımın maliyetini önemli ölçüde düşüren sarı-kırmızılılar, kadroyu da gençleştirmişti. Cimbom orta saha bölgesini güçlendirmek isterken, teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesindeki isimler de netleşmeye başladı. Deneyimli çalıştırıcı bu mevki için yönetime 3 futbolcunun adını verirken, 2'sinin yine genç isimler olduğu dikkat çekti. İşte o futbolcular ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 19.11.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 10:29 ABONE OL