24 Kasım 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Cengiz Ünder Galatasaray - Marsilya maçında oynayacak mı? Jorge Sampaoli açıkladı

Cengiz Ünder G.Saray maçında oynayacak mı? Sampaoli açıkladı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.11.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda perşembe günü 20.45'te temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Marsilya'da teknik direktör Jorge Sampaoli basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli çalıştırıcı, Fransız ekibinde forma giyen ve tedavisine devam edilen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in sarı-kırmızılılarla oynayacakları maçta görev alıp almayacağıyla ilgili de konuştu.

Jorge Sampaoli ile Fransız ekibinin oyuncusu William Saliba, karşılaşmanın yapılacağı Nef Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Arjantinli teknik adam, "Bu turnuva bizim için çok önemli. Tutarlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Sakatlığı bulunan oyuncularımızın yarınki maçta olmaması bizim için bir eksiklik ama isimler üzerinde değil, sistem üzerinde duruyoruz. Yarın güçlü bir takım karşısında elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Biz Avrupa'da devam etmek için oynayacağız. Bunun için kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.

Jorge Sampaoli, Galatasaraylı taraftarların statta oluşturduğu atmosferle ilgili soruyu, "Böyle maçları çok seviyorum. Bu bir yangın yerine benziyor. Çok sevdiğim bir ambiyans. Her zaman böyle ambiyansta oynamak istedim. Beni çok mutlu eden ve çok heyecanlandıran bir maç olacak. Oyuncularım da ben de böyle ambiyansları çok seviyoruz." şeklinde cevaplandırdı.

Müsabakaya iyi hazırlandıklarını aktaran Sampaoli, "Maç planlarına çok iyi çalıştık. Bizi sıkıştıracaklarını biliyoruz. Galatasaray çok agresif bir takım. Bunu dikkate alarak her konuya çok iyi çalıştık." ifadelerini kullandı.

Arjantinli teknik adam, tedavisine devam edilen Cengiz Ünder'i de İstanbul'a getirdiklerini hatırlatarak, "Riske girmeden onun iyileşmesini bekliyoruz. Onun takımımız için çok önemli ve hayati olduğunu biliyoruz. Son dakikaya kadar sağlık durumunu takip edeceğiz, oynamasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

William Saliba da maçın zor geçeceğini belirterek, "Böyle ortamlarda oynamaya alışığım. Sıcak bir ortam olacak ama elimden geleni yapacağım. Üstümüzde bir baskı olduğunu biliyoruz ama üç puanı almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bu arada Olimpik Marsilya, Nef Stadı'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Fatih Terim'den Marsilya sözleri: Bu maçın telafisi yok haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom Marsilya mesaisini tamamladı! Cimbom Marsilya mesaisini tamamladı!
Hatayı Terim’de buldu! Sorunu hoca çözecek Hatayı Terim'de buldu! "Sorunu hoca çözecek"
Terim’den Mohamed açıklaması! Takımda kalacak mı? Terim'den Mohamed açıklaması! Takımda kalacak mı?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör