GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları! 3 isim takımla çalıştı
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da maçın hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda milli takım kamplarından dönen Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama takımla birlikte çalıştı. (GS spor haberi)
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı.
Oyuncular, antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirdi.
Milli takım kamplarından dönen Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama, ilk kez takımla birlikte çalıştı.
Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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