SPOR HABERLERİ: Galatasaray Fenerbahçe derbilerinin faturası ağır! O cezalar tarihe geçti

2018-2019 SEZONU:

Süper Lig ilk yarı (2 Kasım 2018)

Galatasaray: 320 bin lira para cezası. Kulüp başkanı Mustafa Cengiz'e 105 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira para cezası. Teknik direktör Fatih Terim'e 10 maç ve 79 bin lira, antrenör Hasan Şaş'a 8 maç ve 20 bin 800 lira, futbolcu Ryan Donk'a 6 maç ve 15 bin 600, Badou Ndiaye'ye 5 maç ve 13 bin, Garry Rodrigues'e 3 maç ve 7 bin 800, Mariano Filho'ya 5 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 12 bin lira para cezası. Futbolcu Jailson'a 8 maç ve 20 bin 800, Roberto Soldado'ya da 6 maç ve 15 bin 600 lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (14 Nisan 2019)

Fenerbahçe: 215 bin 500 lira para cezası.

Galatasaray: 45 bin lira para cezası.