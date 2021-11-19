GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cedric Bakambu kendisi resmen açıkladı! "Ocak ayında..."
Devre arasında forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray, Aralık sonunda Beijing Guoan'la sözleşmesi sona erecek Cedric Bakambu'yu gündemine aldığı belirtilmişti. Demokratik Kongolu yıldız, kariyer planlamasına dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Cedric Bakambu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki hücum oyuncusu son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
TAKIMINDAN AYRILIYOR!
Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da forma giyen ve 31 Aralık'ta sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu, takımından ayrılacağını açıkladı.
Fransa'da Canal+'da yayınlanan Talents d'Afrique programına katılarak kararını açıkladı. Bakambu, Avrupa'da takım aradığını da belirterek "Çin çoktan unutuldu. Ocak ayında bir kulüp bulmalıyım" diye konuştu.
BAKAMBU KİMDİR?
Cedric Bakambu 11 Nisan 1991'de Fransa'da dünyaya geldi. Kongo asıllı futbolcu forvet mevkiinde görev alıyor. Cedric Bakambu 2010'da Sochaux ile A takım kariyerine başladı. Bakambu, 1 Eylül 2014'te Sochaux'tan Bursaspor'a 1.8 milyon Euro'ya tranfer oldu. Bursaspor ile 40 maça çıkan Bakambu 21 gol atıp 7 asist yaptı.
19 Ağustos 2015'te, Bursaspor'dan Villarreal'e 7.5 milyon Euro'ya transfer oldu. İspanyol ekibiyle 105 maça çıkan Bakambu 47 gol atıp 5 asist yaptı. Bakambu, Ocak 2018'de Villarreal'dan Beijing Guoan'a 40 milyon Euro'ya imza attı. Kongolu futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2021'de sona erecek.
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