GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cedric Bakambu kendisi resmen açıkladı! "Ocak ayında..."

BAKAMBU KİMDİR?

Cedric Bakambu 11 Nisan 1991'de Fransa'da dünyaya geldi. Kongo asıllı futbolcu forvet mevkiinde görev alıyor. Cedric Bakambu 2010'da Sochaux ile A takım kariyerine başladı. Bakambu, 1 Eylül 2014'te Sochaux'tan Bursaspor'a 1.8 milyon Euro'ya tranfer oldu. Bursaspor ile 40 maça çıkan Bakambu 21 gol atıp 7 asist yaptı.