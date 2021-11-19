Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? GS FB maçı ne zaman? Derbi hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Galatasaray-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası dev bir derbiye ev sahipliği yapacak. Son 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray; galibiyet hasreti 4 maç olan Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım bu maçtan galibiyetle ayrılıp hem rakibiyle arasındaki farkı açmak hem de taraftarlarının da desteğiyle zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Sarı-lacivertliler ise bu maçı çıkış olarak görüyor. Peki; Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? G.Saray-F.Bahçe maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İki ezeli rakibin muhtemel 11'leri nasıl olacak? İşte tüm bilgiler... | Galatasaray-Fenerbahçe haberleri (GS FB haberi)

Milli aranın resmen sona ermesiyle birlikte gözler Spor Toto Süper Lig'e çevrildi. Ligin 13. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup lider olan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de de galip gelerek başarısını taçlandırmak istiyor. Son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler ise bu maçı çıkış olarak görüyor. İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin tüm bilgiler...

💥GALATASARAY - FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Halil, Kerem, Mohamed.

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Osayi, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, Mesut Özil, İrfan Can, Berisha.

📺GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? GS FB DERBİSİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. İki takım NEF Stadyumu'nda kozlarını paylaşırken, dev derbi beIN Sports 1 ekranlarından CANLI yayınlanacak.

TERİM'LE PEREIRA İLK KEZ!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe pazar günü kozlarını paylaşacak. Haftanın en önemli müsabakasında gözler iki teknik adama da çevrilecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira oynanacak derbi ile ilk kez rakip olacak.

Fatih Terim, sarı-kırmızılılar ile 4. dönemini geçirirken, Vitor Pereira ise bu sezon takımın başına geçmesiyle ikinci kez sarı-lacivertlilerin teknik patronu oldu. Derbide teknik direktörler de saha kenarında taktikleriyle birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacak.

Pazar günkü müsabaka ile birlikte Fatih Terim kariyerindeki 33. Fenerbahçe derbisine çıkacak. Vitor Pereira ise Galatasaray'a karşı 4. derbisinde mücadele edecek.

⚽GOLLER YABANCILARDAN!

İki takım arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 26 derbide Fenerbahçe 22 kez ağları havalandırdı, Galatasaray ise rakibine 25 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 47 golün 35'ini yabancı futbolcular, 11'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süreçteki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Fenerbahçe'nin söz konusu 22 golünün 19'unu yabancı, 3'ünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi. Galatasaray'ın 25 golünün 16'sını yabancı, 8'ini de Türk oyuncular attı, bir gol de rakip futbolcudan geldi.

🚑GALATASARAY'DAKİ EKSİKLİKLER

Sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Sacha Boey, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Milli takımdan sakat dönen Olimpiu Morutan ise son antrenmanlarda yer aldı.

🚑FENERBAHÇE'DEKİ EKSİKLİKLER

Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, G.Saray maçında kaleyi koruyamayacak. Enner Valencia ve Luiz Gustavo'nun ise yetişme ihtimali bulunuyor.

CİMBOM KAPALI GİŞE OYNAYACAK!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yeni karara göre; 9 Kasım 2021'den sonra oynanacak tüm maçlar tam seyirci kapasitesiyle oynanabilecek. Sarı-kırmızılılar ezeli rakibine karşı kapalı gişe oynayacak.

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