GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aytaç Kara için Göztepe ve Altay devreye girdi!
Galatasaray'ın sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Aytaç Kara, sarı kırmızılı kulüpte beklentilerin altında kaldı. Takımdan ayrılması beklenen 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Süper Lig'den talipleri de artıyor. İşte detaylar...
Orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvayan teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki Altay bir süre önce Galatasaraylı orta saha oyuncusu Aytaç Kara'ya talip olmuştu.
MAESTRO TALEP ETTİ
Sırp teknik direktör Nestor El Maestro'nun orta alanda etkisiz kalan Soner ve Yalçın'a alternatif olarak Aytaç'ın alınması için yönetime talepte bulunduğu öğrenildi. Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve devre arasında takımdan ayrılması muhtemel gözüken Aytaç'ın transferde son kararını vereceği ifade edildi.
İzmir'de doğan ve Altay alt yapısından yetişen başarılı orta saha eski kulübüne yakın gözükse de Göz-Göz'ün de teklifinin ciddi olduğu belirtildi. Aytaç'ın tercihini hangi ekipten yana kullanacağı merak konusu oldu.
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