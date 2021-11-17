17 Kasım 2021, Çarşamba

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aytaç Kara için Göztepe ve Altay devreye girdi!

Galatasaray'ın sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Aytaç Kara, sarı kırmızılı kulüpte beklentilerin altında kaldı. Takımdan ayrılması beklenen 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Süper Lig'den talipleri de artıyor. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aytaç Kara için Göztepe ve Altay devreye girdi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Spor Toto Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra birbirlerine rakip olan iki İzmirli Göztepe ve Altay, transferde karşı karşıya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aytaç Kara için Göztepe ve Altay devreye girdi!

Orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvayan teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki Altay bir süre önce Galatasaraylı orta saha oyuncusu Aytaç Kara'ya talip olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aytaç Kara için Göztepe ve Altay devreye girdi!

Yeni Asır'ın haberine göre; bu sezon özellikle orta alanda sıkıntılar yaşayan Göz-Göz de rotasını Aytaç'a çevirdi. Sarı-kırmızılılar, İzmir ekibi Altay'ın çok istediği 28 yaşındaki futbolcu için temaslara başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aytaç Kara için Göztepe ve Altay devreye girdi!

MAESTRO TALEP ETTİ

Sırp teknik direktör Nestor El Maestro'nun orta alanda etkisiz kalan Soner ve Yalçın'a alternatif olarak Aytaç'ın alınması için yönetime talepte bulunduğu öğrenildi. Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve devre arasında takımdan ayrılması muhtemel gözüken Aytaç'ın transferde son kararını vereceği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aytaç Kara için Göztepe ve Altay devreye girdi!

İzmir'de doğan ve Altay alt yapısından yetişen başarılı orta saha eski kulübüne yakın gözükse de Göz-Göz'ün de teklifinin ciddi olduğu belirtildi. Aytaç'ın tercihini hangi ekipten yana kullanacağı merak konusu oldu.

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