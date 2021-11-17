GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aytaç Kara için Göztepe ve Altay devreye girdi!

İzmir'de doğan ve Altay alt yapısından yetişen başarılı orta saha eski kulübüne yakın gözükse de Göz-Göz'ün de teklifinin ciddi olduğu belirtildi. Aytaç'ın tercihini hangi ekipten yana kullanacağı merak konusu oldu.

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