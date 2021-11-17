17 Kasım 2021, Çarşamba

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Fenerbahçe derbisi öncesi Cimbom'da son durum! Milli takıma gidenler...

Süper Lig'de iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, 13. haftada Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı kırmızılılarda son durum da belli oldu. Galatasaray'da bazı isimler derbi hazırlıklarında yer almadı. İşte Cimbom'da yaşanan son durum...

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Fenerbahçe derbisi öncesi Cimbom’da son durum! Milli takıma gidenler...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı kırmızılılar, kritik derbi öncesinde milli takımlara 12 oyuncusunu gönderdi. Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed, derbi hazırlıklarının ilk etabında yer almadı.

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Fenerbahçe derbisi öncesi Cimbom’da son durum! Milli takıma gidenler...

Bazı isimler erken dönerken, bir kısmı da Fenerbahçe maçına kadar takımdaki yerini alacak.

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Fenerbahçe derbisi öncesi Cimbom’da son durum! Milli takıma gidenler...

Galatasaray'da özellikle Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Halil Dervişoğlu milli arayı çok verimli geçirdi. Üç oyuncu da oynadıkları ikişer maçta ikişer gol kaydettiler. Sarı kırmızılı takımın hücum hattının önemli parçaları olan isimlerden derbide de beklenti büyük olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Fenerbahçe derbisi öncesi Cimbom’da son durum! Milli takıma gidenler...

MORUTAN BUGÜN NETLEŞECEK
Galatasaray'da Romanya Milli Takımı'ndan adalesinde ağrı hissederek dönen Olimpiu Morutan'ın durumu bugün netlik kazanacak. Sarı kırmızılı takımda son haftalarda kilit rol oynayan genç yıldızın durumu kritik maç öncesi endişelendirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Fenerbahçe derbisi öncesi Cimbom’da son durum! Milli takıma gidenler...

MUSLERA HEDEF TAHTASINDA
Galatasaray'da en eleştirilen dönemini yaşayan kaptan Fernando Muslera ise milli takımda da iyi bir periyot geçirmedi. 4 gol yiyen tecrübeli file bekçisi kıtalar arası yolculuk yapacağı için de yorgun dönecek. Aynı şekilde DeAndre Yedlin de hem 180 dakika oynamış olacak hem de uzun bir yolculuk yaparak dönmüş olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Fenerbahçe derbisi öncesi Cimbom’da son durum! Milli takıma gidenler...

KİM NE KADAR OYNADI?
Milli takımda görev yapan Galatasaraylı oyuncuların aldığı süreler şu şekilde:

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Fenerbahçe derbisi öncesi Cimbom’da son durum! Milli takıma gidenler...

Christian Luyindama: 180 dakika

Fernando Muslera: 180 dakika

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Fenerbahçe derbisi öncesi Cimbom’da son durum! Milli takıma gidenler...

DeAndre Yedlin: 180 dakika

Kerem Aktürkoğlu: 169 dakika

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Fenerbahçe derbisi öncesi Cimbom’da son durum! Milli takıma gidenler...

Halil Dervişoğlu: 138 dakika

Sofiane Feghouli: 135 dakika

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Fenerbahçe derbisi öncesi Cimbom’da son durum! Milli takıma gidenler...

Alexandru Cicaldau: 104 dakika

Barış Alper Yılmaz: 102 dakika

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Fenerbahçe derbisi öncesi Cimbom’da son durum! Milli takıma gidenler...

Olimpiu Morutan: 96 dakika

Mostafa Mohamed: 46 dakika

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Fenerbahçe derbisi öncesi Cimbom’da son durum! Milli takıma gidenler...

Berkan Kutlu: 21 dakika

Taylan Antalyalı: Süre almadı

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