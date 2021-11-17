GALATASARAY HABERLERİ - İşte Fenerbahçe derbisi öncesi Cimbom'da son durum! Milli takıma gidenler...
Süper Lig'de iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, 13. haftada Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı kırmızılılarda son durum da belli oldu. Galatasaray'da bazı isimler derbi hazırlıklarında yer almadı. İşte Cimbom'da yaşanan son durum...
Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı kırmızılılar, kritik derbi öncesinde milli takımlara 12 oyuncusunu gönderdi. Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed, derbi hazırlıklarının ilk etabında yer almadı.
Bazı isimler erken dönerken, bir kısmı da Fenerbahçe maçına kadar takımdaki yerini alacak.
Galatasaray'da özellikle Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Halil Dervişoğlu milli arayı çok verimli geçirdi. Üç oyuncu da oynadıkları ikişer maçta ikişer gol kaydettiler. Sarı kırmızılı takımın hücum hattının önemli parçaları olan isimlerden derbide de beklenti büyük olacak.
MORUTAN BUGÜN NETLEŞECEK
Galatasaray'da Romanya Milli Takımı'ndan adalesinde ağrı hissederek dönen Olimpiu Morutan'ın durumu bugün netlik kazanacak. Sarı kırmızılı takımda son haftalarda kilit rol oynayan genç yıldızın durumu kritik maç öncesi endişelendirdi.
MUSLERA HEDEF TAHTASINDA
Galatasaray'da en eleştirilen dönemini yaşayan kaptan Fernando Muslera ise milli takımda da iyi bir periyot geçirmedi. 4 gol yiyen tecrübeli file bekçisi kıtalar arası yolculuk yapacağı için de yorgun dönecek. Aynı şekilde DeAndre Yedlin de hem 180 dakika oynamış olacak hem de uzun bir yolculuk yaparak dönmüş olacak.
KİM NE KADAR OYNADI?
Milli takımda görev yapan Galatasaraylı oyuncuların aldığı süreler şu şekilde:
Christian Luyindama: 180 dakika
Fernando Muslera: 180 dakika
DeAndre Yedlin: 180 dakika
Kerem Aktürkoğlu: 169 dakika
Halil Dervişoğlu: 138 dakika
Sofiane Feghouli: 135 dakika
Alexandru Cicaldau: 104 dakika
Barış Alper Yılmaz: 102 dakika
Olimpiu Morutan: 96 dakika
Mostafa Mohamed: 46 dakika
Berkan Kutlu: 21 dakika
Taylan Antalyalı: Süre almadı
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