GALATASARAY HABERLERİ - İşte Fenerbahçe derbisi öncesi Cimbom’da son durum! Milli takıma gidenler...

MUSLERA HEDEF TAHTASINDA

Galatasaray'da en eleştirilen dönemini yaşayan kaptan Fernando Muslera ise milli takımda da iyi bir periyot geçirmedi. 4 gol yiyen tecrübeli file bekçisi kıtalar arası yolculuk yapacağı için de yorgun dönecek. Aynı şekilde DeAndre Yedlin de hem 180 dakika oynamış olacak hem de uzun bir yolculuk yaparak dönmüş olacak.