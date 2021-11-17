GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Fenerbahçe derbisi planını belirledi! Galibiyet böyle gelecek

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ MISIRLI

Fotomaç'ın haberine göre; Ligde 4 kez fileleri sarsan ve sarı-kırmızılıların en golcü ismi olan Mostafa Mohamed de ön planda. Geçen sezon sarı-lacivertlileri Kadıköy'de yıkarak taraftarın gönlünde taht kuran Mısırlı golcünün de milli takımdan dönmesi bekleniyor. İmparator'un derbide fişi erken çekmek için iki golcüyle başlayıp, skoru aldıktan sonra da santrfor sayısını teke düşüreceği öğrenildi. Kurt hocanın Halil-Mostafa veya Halil-Diagne ile karşılaşmaya başlayacağı ifade edildi.

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