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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Gedson Fernandes müjdesi! Benfica...

Cimbom’a Gedson müjdesi! Benfica’dan flaş hamle
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Gedson Fernandes'i yeniden kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bu transferde mutlu sona oldukça yaklaştı. Sarı kırmızılılara Portekizli oyuncunun kulübü Benfica'dan iyi haber geldi. Benfica'nın yeni sözleşmeyi kabul etmeyen Gedson'u transfer listesine koyduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray'a Gedson Fernandes'le ilgili müjdeli haber geldi. Genç oyuncu takım arkadaşı Svilar'la beraber Benfica'nın önerdiği sözleşme yenileme teklifini reddetti. Portekiz ekibi, Gedson'un sözleşmesini yenileyip, serbest kalma maddesini düşürmeyi planlıyordu. Ancak gelen bilgilere göre; Gedson için düşünülen rakam sadece 600 bin euro...

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Bu rakam Benfica'da rotasyon oyuncularının aldığı rakam... Nitekim Galatasaray'da sadece yarım sezon için 650 bin euro'ya oynayan Gedson Fernandes, Benfica'nın teklifini çok da düşünmeden geri çevirdi. Fotomaç'ın Portekiz basınından derlediği habere göre; Gedson Fernandes, Türkiye'ye yeni bir yolculuğa hazırlanıyor. Alacağı yıllık ücret de 1.5 milyon euro'dan aşağı olmayacak.

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