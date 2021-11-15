GALATASARAY HABERLERİ

"ALLAH FATİH HOCAMA YARDIM ETSİN"

"Akıllı ve zeki bir oyuncu. Yakaladığımız uyum, sadece bizim başarımız değil. Takım arkadaşlarımızın bize verdiği destek, birbirimize karşılıklı verdiğimiz destek ve hocamızın bize gösterdikleriyle bir araya gelince başarı ortaya çıktı. Rekabet çok önemli, her pozisyonda rekabet olmalı. Sağlıklı şekilde yapılan forma rekabetinin her zaman takıma faydası olur. Allah, Fatih Hoca'ma yardım etsin. Bu kadar opsiyon zor bir durum. Futbolcularına ve Florya'da çalışanlara baba gibi davranıyor. Kimin başı sıkışsa ve kim zora düşse yanında oluyor. Bunu hissetmek önemli. Galatasaray'ı Türkiye'nin en büyük takımı yapan özellik de bu. Baştaki lideri ve hocasının baba gibi davranması"