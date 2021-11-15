GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'dan Fenerbahçe derbisi öncesi transfer sözleri!
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı kırmızılılar mücadeleden 3 puanla ayrılarak hem şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet almak hem de ezeli rakibine mesaj vermek istiyor. Karşılaşma öncesinde takımın yıldız oyuncularından Marcao açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu.
beIN Sports'un sorularını yanıtlayan Marcao transfer söylentilerinden etkilenmemek için hiçbir şey düşünmediğini ve tek odağının Galatasaray olduğunu vurguladı.
Marcao sezon başında saha içinde Kerem Aktürkoğlu ile yaşadıklarıyla ilgili olarak da zor zamanlar geçirdiğini ve olayda kendisinin suçlu olduğunu söyledi.
"ALLAH FATİH HOCAMA YARDIM ETSİN"
"Akıllı ve zeki bir oyuncu. Yakaladığımız uyum, sadece bizim başarımız değil. Takım arkadaşlarımızın bize verdiği destek, birbirimize karşılıklı verdiğimiz destek ve hocamızın bize gösterdikleriyle bir araya gelince başarı ortaya çıktı. Rekabet çok önemli, her pozisyonda rekabet olmalı. Sağlıklı şekilde yapılan forma rekabetinin her zaman takıma faydası olur. Allah, Fatih Hoca'ma yardım etsin. Bu kadar opsiyon zor bir durum. Futbolcularına ve Florya'da çalışanlara baba gibi davranıyor. Kimin başı sıkışsa ve kim zora düşse yanında oluyor. Bunu hissetmek önemli. Galatasaray'ı Türkiye'nin en büyük takımı yapan özellik de bu. Baştaki lideri ve hocasının baba gibi davranması"
"DÜNYANIN EN BÜYÜK DERBİSİ"
"Avrupa'da iyi maçlar çıkardık ve iyi puanlar topladık. Şampiyonlar Ligi ayarında bir gruptayız. Bu grupta iyi şeyler yapabileceğimize inandık. Gösterdiğimiz performans ve oynadığımız oyunlar ortada. Dünyanın en büyük derbisi olarak adlandırabiliriz. Birçok duyguyu içinde barındırıyor. Bir maçtan daha fazlası. Taraftarların bakış açışı çok farklı. Kendi sahamızda oynamanın çok büyük avantajı var."
"OLMAMASI GEREKEN BİR ŞEY YAŞANDI"
"Zor zamanlar geçirdim. Olmaması gereken bir olay yaşandı. Pişman olduğum bir olaydı. Zor günleri daha huzurlu atlatmamın tek sebebi Fatih Hocam. Olaydan sonra %100 suçlu olduğumu konuştuk. Bana her zaman destek verdi."
"G.SARAY RÜYAYDI ŞU AN RÜYAMI YAŞIYORUM"
"Tek odağım Galatasaray. Galatasaray'da oynamak benim için rüyaydı, şu an rüyamı yaşıyorum. Transfer söylentileri konsantrasyonumu bozabilir, bu yüzden ilgilenmiyorum."
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