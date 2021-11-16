16 Kasım 2021, Salı

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim'den Hidemasa Morita'ya onay! Fenerbahçe de istemişti

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yaparak yoluna devam etmek istiyor. Özellikle orta saha arayışlarını sürdüren Cimbom, sezon başında Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Hidemasa Morita için harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim de Japon ön liberonun transferine onay verdi. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim’den Hidemasa Morita’ya onay! Fenerbahçe de istemişti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Devre arasında Gustavo Assunçao'nun sözleşmesini feshederek 6 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Santa Clara'da forma giyen Hidemasa Morita'yı listesine ekledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim’den Hidemasa Morita’ya onay! Fenerbahçe de istemişti

Japon yıldız sezon başında uzun bir süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer almış ancak ekonomik engeller nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Scout ekibinin yaklaşık 2 yıldır Morita'yı izlediği ve teknik heyete rapor sunduğu belirlendi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim’den Hidemasa Morita’ya onay! Fenerbahçe de istemişti

Fatih Terim'in de onay vermesinin ardından yönetimin harekete geçtiği ifade edildi. Bu sezon 18 maçta forma giyip 1 gol 1 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki Morita'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başkan Burak Elmas'ın Santa Clara'nın Türk başkanı İsmail Uzun'la bizzat görüşerek pazarlık yapacağı öğrenildi.

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