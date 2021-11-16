GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim'den Hidemasa Morita'ya onay! Fenerbahçe de istemişti

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yaparak yoluna devam etmek istiyor. Özellikle orta saha arayışlarını sürdüren Cimbom, sezon başında Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Hidemasa Morita için harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim de Japon ön liberonun transferine onay verdi. İşte detaylar...

Devre arasında Gustavo Assunçao'nun sözleşmesini feshederek 6 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Santa Clara'da forma giyen Hidemasa Morita'yı listesine ekledi.



