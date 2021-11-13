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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Aboubakar bombası! Devre arasında gelebilir

Cimbom’dan Aboubakar bombası! Devre arasında gelebilir
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup lider olan Galatasaray, buna karşın Süper Lig'de istediği performansı gösteremedi. Sarı-kırmızılı takım hücum hattından beklediği verimi alamazken, flaş bir gelişme yaşandı ve Vincent Aboubakar'la temas kurulduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Mohamed ve Diagne'den istediği verimi alamayan Cimbom, Vincent Aboubakar'ın peşinde. Fotomaç'ın Arap basınından derlediği habere göre, Aboubakar büyük bir mali kriz yaşayan ve Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Al Nasr'dan devre arasında ayrılacak. Sözleşmesini feshedecek olan Kamerunlu golcünün son dönemde G.Saray ile sürekli temas halinde olduğu ve sürpriz transferin ocak ayında gerçekleşeceği belirtildi.

Mohamed için resmi açıklama! haberin devamı

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