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GALATASARAY

Galatasaray'a Sacha Boey'dan kötü haber!

Sacha Boey’dan kötü haber!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Galatasaray'a sezon başında dahil edilen Sacha Boey'dan yeniden kötü haber geldi. Fransız futbolcu ülkesinde gördüğü tedaviye rağmen sakatlığının 2 hafta daha uzayacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray'da Sacha Boey şoku yaşanıyor. Fransız sağ bek tedavisini için ülkesi Fransa'ya gitmişti. Genç sağ bek, 1 ay boyunca Fransa'da tedavi gördü. Sakatlığını atlatıp takıma dönmesi beklenen Boey'dan tekrar kötü haber geldi.

2 HAFTA DAHA YOK!
Bein Sports'un haberine göre; genç oyuncunun aynı sakatlığı tekrar yaşamaması adına tedavi süreci 2 hafta daha uzadı.

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa olmak üzere 7 maçta sahaya çıkan Sacha Boey bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi müthiş gelir! haberin devamı

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