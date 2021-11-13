GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed için resmi açıklama! "Girişim olmadı"
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed için resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılıların 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonu bulunurken, Mısır kulübünün yöneticisi Tarık Cibril herhangi bir girişimin olmadığını söyledi. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Aslan'ın 1 Şubat 2021'de 1.5 yıllığına kiralık olarak kadroya kattığı Mostafa Mohamed için flaş açıklama geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Zamalek kulübü yöneticisi Tarık Cibril, Galatasaray'ın 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu için henüz bir girişimde bulunmadığını söyledi. Mısırlı golcü futbolcu eğer satın alınmazsa 31 Aralık 2021'de kulübüne geri dönecek.
37 MAÇ 13 GOL
Mostafa, Galatasaray kariyerine nefis bir başlangıç yapmış ve herkesi hayran bırakmıştı. Bu sezona ise kötü giren Mısırlı, Beşiktaş maçında kaçırdığı penaltıyla tepki toplamıştı. 23 yaşındaki santrfor, 37 maçta 13 gol atarken, 1 asistle oynadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...