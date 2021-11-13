GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed için resmi açıklama! "Girişim olmadı"

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed için resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılıların 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonu bulunurken, Mısır kulübünün yöneticisi Tarık Cibril herhangi bir girişimin olmadığını söyledi. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Aslan'ın 1 Şubat 2021'de 1.5 yıllığına kiralık olarak kadroya kattığı Mostafa Mohamed için flaş açıklama geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Zamalek kulübü yöneticisi Tarık Cibril, Galatasaray'ın 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu için henüz bir girişimde bulunmadığını söyledi. Mısırlı golcü futbolcu eğer satın alınmazsa 31 Aralık 2021'de kulübüne geri dönecek.

37 MAÇ 13 GOL

Mostafa, Galatasaray kariyerine nefis bir başlangıç yapmış ve herkesi hayran bırakmıştı. Bu sezona ise kötü giren Mısırlı, Beşiktaş maçında kaçırdığı penaltıyla tepki toplamıştı. 23 yaşındaki santrfor, 37 maçta 13 gol atarken, 1 asistle oynadı.

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