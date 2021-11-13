GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Fenerbahçe derbisi şifresini belirledi!
Galatasaray, milli ara sonrası Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım ezeli rakibini mağlup edip üst sıralara yükselmek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim ise şimdiden derbinin şifresini belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de topladığı 21 puanla lider Trabzonspor 9 puan gerisinde kalan Galatasaray, 21 Kasım'da NEF Stadyumu'nda yapılacak Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor. Teknik Direktör Fatih Terim, son yıllarda takımına giydirdiği 'sakinlik' zırhını yeniden kuşanıyor. Florya'daki antrenmanlarda yüzünden gülücükleri eksik etmeyen İmparator, ligdeki son 4 maçından sadece 1 puan çıkarabilen ve kaosa sürüklenen ezeli rakibinin stresinden faydalanmayı arzuluyor. Oyuncularına derbinin taraftar için öneminden bahseden tecrübeli çalıştırıcı, diğer yandan bunun sadece '3 puanlık' bir maç olduğunu ve galibiyetin şifresinin sakinlikten geçtiğine değiniyor.
ERKEN GOL İŞİ ÇÖZECEK
Fotomaç'ın haberine göre; Milli takımlara 15 oyuncu gönderen Galatasaray, çalışmalarını eksik şekilde sürdürürken Fatih Terim, Florya'da kalan Victor Nelsson, Marcao ve Patrick Van Aanholt ile özel ilgileniyor. 3 savunmacıya özellikle duran toplar konusunda konuşan Terim, oyuncularından ileri çıkışlarda gol beklediğini de aktarıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, çok eleştirilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın maçı kazanmak için risk alacağını düşünüyor. Terim, erken atılacak bir golle rakibin çözüleceğine inanırken, dolu tribünler önünde galibiyeti camiaya hediye etmek istediği biliniyor. Öte yandan Cimbom'un, son 8 maçta rakibine kaybetmedi.
ARDA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
19 Ağustos'ta yapılan Randers maçında sakatlanan Arda Turan, nihayet saha çalışmalarına başladı. Ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle toplam 15 maç kaçıran 34 yaşındaki futbolcunun 21 Kasım'daki Fenerbahçe derbisinde 21 kişilik kadroda yer alması bekleniyor.
ÇİFT KALE MAÇ
Cimbom, derbi hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana dinamik ısınma ile başlandı. Daha sonra teknik pas çalışmaları gerçekleştirildi. Ana bölümde sınırlı alanda taktik çalışmaların yapıldığı çift kale oyun oynandı.
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