GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Fenerbahçe derbisi şifresini belirledi!

Süper Lig'de topladığı 21 puanla lider Trabzonspor 9 puan gerisinde kalan Galatasaray, 21 Kasım'da NEF Stadyumu'nda yapılacak Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor. Teknik Direktör Fatih Terim, son yıllarda takımına giydirdiği 'sakinlik' zırhını yeniden kuşanıyor. Florya'daki antrenmanlarda yüzünden gülücükleri eksik etmeyen İmparator, ligdeki son 4 maçından sadece 1 puan çıkarabilen ve kaosa sürüklenen ezeli rakibinin stresinden faydalanmayı arzuluyor. Oyuncularına derbinin taraftar için öneminden bahseden tecrübeli çalıştırıcı, diğer yandan bunun sadece '3 puanlık' bir maç olduğunu ve galibiyetin şifresinin sakinlikten geçtiğine değiniyor.



