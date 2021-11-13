Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'e verilen milli arada hazırlık maçında Bursaspor ile karşılaşan ve rakibini 5-2'lik skorla mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yenilen hatalı gol sonrası çileden çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, hatalı gol yiyen kaleci İsmail Çipe'yi oyundan alarak tesis binasına yolladı. (GS spor haberi)

Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, milli arada TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleden Mbaye Diagne (3), Oğulcan Çağlayan ve Ömer Bayram'ın golleriyle 5-2 galip ayrıldı.

İSMAİL ÇİPE'YE SERT TEPKİ

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Bursaspor maçında hatalı gol yiyen İsmail Çipe'ye öfkelendi ve kulübeye seslenerek değişiklik işareti yaptı.

TESİS BİNASINA YOLLADI

Hürriyet'in haberine göre; devre arasında sahaya inen Terim, kaleci antrenörüne yapılan hatayı anlattı ve İsmail Çipe'yi tesis binasına yolladı.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ