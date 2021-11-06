GALATASARAY HABERLERİ - O konuşma ortaya çıktı! Lokomotiv Moskova maçı sonrası Fatih Terim...
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi E Grubu'da mücadele eden temsilcilerimizden Galatasaray, gruptaki dördüncü maçında sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Dördüncü maçlar sonunda gruptaki liderliğini sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, soyunma odasında üzgün olan oyuncularına bir konuşma yaptı. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. maçında sahasında konuk ettiği Lokomotiv Moskova karşısında etkili bir oyun ortaya koydu.. Net fırsatlar kaçıran sarı kırmızılar, 73 dakika önde götürdüğü mücadele sonunda 1 puana razı oldu.
Aslan'ın, Rus ekibini yenerek gruptan çıkma adına önemli bir eşiği geçmek istediği maçtan beraberlikle ayrılması oyuncuların moralini bozdu. Soyunma odasında futbolcuların mağlup olmuş gibi üzüntü yaşaması üzerine karamsar havayı dağıtmak Fatih Terim'e düştü.
HEM UYARDI HEM MORAL VERDİ!
Türkiye'nin haberine göre; Tecrübeli teknik adam konuşmasında "Kaldırın kafanızı. Ben de şaşkınım ama biz kaybetmedik. Halen lideriz. Ortaya koyduğunuz mücadele ve oyun da ilerisi için umut verici. Siz yeter ki bu hırsı, arzuyu diğer maçlarda da ortaya koyun. Biz bu gruptan çıkacağız. Ama bir defa daha gördük bu seviyelerde yakaladığınız pozisyonları daha fazla golle sonuçlandırmalısınız diyerek hem uyardı hem de oyuncularına moral aşıladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...