07 Kasım 2021, Pazar

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GALATASARAY HABERLERİ - O konuşma ortaya çıktı! Lokomotiv Moskova maçı sonrası Fatih Terim...

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi E Grubu'da mücadele eden temsilcilerimizden Galatasaray, gruptaki dördüncü maçında sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Dördüncü maçlar sonunda gruptaki liderliğini sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, soyunma odasında üzgün olan oyuncularına bir konuşma yaptı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ - O konuşma ortaya çıktı! Lokomotiv Moskova maçı sonrası Fatih Terim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. maçında sahasında konuk ettiği Lokomotiv Moskova karşısında etkili bir oyun ortaya koydu.. Net fırsatlar kaçıran sarı kırmızılar, 73 dakika önde götürdüğü mücadele sonunda 1 puana razı oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - O konuşma ortaya çıktı! Lokomotiv Moskova maçı sonrası Fatih Terim...

Aslan'ın, Rus ekibini yenerek gruptan çıkma adına önemli bir eşiği geçmek istediği maçtan beraberlikle ayrılması oyuncuların moralini bozdu. Soyunma odasında futbolcuların mağlup olmuş gibi üzüntü yaşaması üzerine karamsar havayı dağıtmak Fatih Terim'e düştü.

GALATASARAY HABERLERİ - O konuşma ortaya çıktı! Lokomotiv Moskova maçı sonrası Fatih Terim...

HEM UYARDI HEM MORAL VERDİ!
Türkiye'nin haberine göre; Tecrübeli teknik adam konuşmasında "Kaldırın kafanızı. Ben de şaşkınım ama biz kaybetmedik. Halen lideriz. Ortaya koyduğunuz mücadele ve oyun da ilerisi için umut verici. Siz yeter ki bu hırsı, arzuyu diğer maçlarda da ortaya koyun. Biz bu gruptan çıkacağız. Ama bir defa daha gördük bu seviyelerde yakaladığınız pozisyonları daha fazla golle sonuçlandırmalısınız diyerek hem uyardı hem de oyuncularına moral aşıladı.

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