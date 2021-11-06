GALATASARAY HABERLERİ - O konuşma ortaya çıktı! Lokomotiv Moskova maçı sonrası Fatih Terim...

HEM UYARDI HEM MORAL VERDİ!

Türkiye'nin haberine göre; Tecrübeli teknik adam konuşmasında "Kaldırın kafanızı. Ben de şaşkınım ama biz kaybetmedik. Halen lideriz. Ortaya koyduğunuz mücadele ve oyun da ilerisi için umut verici. Siz yeter ki bu hırsı, arzuyu diğer maçlarda da ortaya koyun. Biz bu gruptan çıkacağız. Ama bir defa daha gördük bu seviyelerde yakaladığınız pozisyonları daha fazla golle sonuçlandırmalısınız diyerek hem uyardı hem de oyuncularına moral aşıladı.

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